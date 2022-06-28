華燈初上｜楊謹華自製薯仔餐減肥 楊謹華：40歲女人不能過瘦！

44歲楊謹華去年宣佈與交往3年的圈外男友結婚，正式脫離「敗犬女王」行列！入行多年的楊謹華是模特兒出身，簡單打扮已散發自然姿性美，多年來更保持模特兒身材從來沒有肥胖過。究竟她如何保持美好身段？



楊謹華終於結婚嫁美籍石油富商男友Ben。（網上圖片）

楊謹華去年在fb上載與男友甜蜜合照表示：「大家好！我是陳太太，不再是楊小姐，對於這新的身份我非常喜歡，也非常珍惜，從在一起的第一天到現在，我最期待的是每次見到你，你總是給我溫暖的笑容及滿滿的愛，在這1095天的日子裡，謝謝有你，愛讓我們相互扶持，相互照顧，相互成長，在未來的日子裏，我們要繼續糾纏一輩子哦～陳先生。」

她與男友Ben在2016年開始拍拖，Ben是美籍台裔富商，早年在美國讀書，後來回到台灣創業經營石油生意。二人在教會認識，交往約2年多終於拉埋天窗。

楊謹華15歲入行後接拍廣告，不久已與劉德華拍MV。09年楊謹華以《敗犬女王》走紅，觀眾更因為此劇而稱她為「永遠的敗犬女王」。入行近30年，楊謹華一直維持美好身材，隨著年紀漸長，她對修身的看法都有所不同，她直言「40歲的女人不能過瘦！」，認為勻稱的身材，比骨感更加重要。

楊謹華身形高佻，手腳亦十分纖幼。

40歲才開始認真做運動

控制飲食和做運動是修身不二法則，楊謹華年近40歲才開始認真養成做運動習慣。她笑言年輕時的自己都比較懶「平常幾乎能不動就不動」，聽到別人說運動好處時更會「翻白眼」。但後來她強迫自己每星期最少要運動三天，由打羽毛球、和瑜伽等較易入門的運動，以至跳舞、打拳、健身重訓她都會做。「不愛運動的我⋯現在都動起來了！因為只要懂得運用自己的肌肉，不需要太激烈，其實運動是很好玩的。有時健身不是為了身型好，是為了戰勝心中的意志力。」

（FB@楊謹華）

堅持168斷食法

楊謹華是一個貪吃的人，偶爾愛到台南、高雄等地掃街，又愛在IG分享美食地圖。但平日她會嚴格執行168斷食法，一天只吃2餐。

斷食法是一種「間歇性斷食法（Intermittent Fasting）」，以「調整進食時間」為減磅策略。以168斷食為例，即一天內有16小時不進食，其餘8小時可進食，其中食物選擇和分量無特別限制，亦無指定的執行時間長短。而古天樂更進行得更嚴謹的OMAD（One Meal A Day）斷食法，即每天只有1小時用餐時間，其餘23小時則需空腹，只喝不含熱量的飲料，如清水及茶。

▼16:8 斷食法影響▼

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▼16:8 斷食法小貼士▼

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另外她亦會盡量食原形食物，並且減少精緻澱粉。楊謹華亦曾在IG分享自己「每日早餐」，她每天早餐都會吃自製薯仔餐，過往亦曾分享薯仔餐做法：「一顆馬鈴薯洗淨削皮切塊，放進滾熱水煮15分鐘左右，看見馬鈴薯邊邊有點鬆時就可撈起，在沸煮的同時可以預熱烤箱（大約調到250度左右），以及在烤盤上淋上橄欖油、少許鹽巴、胡椒粉，再把煮好的馬鈴薯在烤盤上拌一拌，進烤箱烤15分鐘左右（依照個人喜歡的脆度），就完成了✅❤️超級無敵好吃😋❤️」

晚餐，她都會以蔬菜為主，烹調時不下油。此外，她有時會吃乳酪碗做晚餐，材料大概是200克無糖乳酪、10顆藍莓與一顆奇異果，有時亦會在餐後飲一杯蔬果汁，材料是紅蘿蔔、檸檬和蘋果，有清理腸道之效。餐與餐之間「口痕」的話，她推介一種養顏水果——紅石榴，表示自己很愛吃。此外，她有時亦會飲薏仁湯或杞子紅棗茶。