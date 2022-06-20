減肥｜為成為陳太做好準備　連詩雅21日瘦11cm練成22吋螞蟻腰秘技

減肥｜連詩雅（Shiga）與陳家樂（Carlos）日前在社交媒體與陳家樂同時間出post，證實經歷兩年的地下情修成正果，Shiga已經答應求婚成為「準陳太」，有情人終成眷屬的喜訊獲得圈中人不少祝福。從兩人公開的訂婚照所見，熱愛運動的Shiga身型仍然沒有半點贅肉，腰腹線條緊緻結實，加上一雙42吋長腿，實在叫不少準新娘羨慕，甚至想跟從Shiga的減肥方法，務求穿上婚紗的一刻，能夠明豔照人。



連詩雅(Shiga)穿上黑色Sport Bra盡展結實線條，尤其是腰間的馬甲線令人非常羨慕。（shi_ga@IG）

出道12年的連詩雅，除了多首歌曲廣受傳揚外，電影、劇集中的表現也大有進步，慢慢擺脫金髮大濃妝所帶來的MK味道，形象變得入屋貼地；加上即將踏入34歲，外形和氣質都變得比以前更加成熟有韻味。連詩雅曾表示因鬆懈而發福至120磅，雖然外表看還是很瘦，但是身上卻多了很多「鬼祟肉」及一個小肚腩，因此她下定決心要減肥。現時Shiga會透過做運動和健身來維持身材，加上飲食控制，瘦起來就特別顯著，現時Shiga腹肌、人魚線、馬甲線通通齊備。

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連詩雅曾在社交網站分享的「ABC汁」，被譽為「奇蹟般的減肥果汁」，材料包括蘋果（Apple）、紅菜頭（Beetroot）和甘筍（Carrot），這杯ABC汁不需要隔渣，因為紅菜頭、甘筍及蘋果都含豐富的膳食纖維，促進腸道消化，紅菜頭中的花色苷、花青素，紅蘿蔔含豐富胡蘿蔔素，都有效促進新陳代謝。

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飲用注意事項

不過血壓低及腎病人士不宜飲用太多，同時注意紅菜頭含有硝酸鹽，硝酸鹽本是無害，但當紅菜頭汁滋生細菌後就會將硝酸鹽轉化成致癌的亞硝酸鹽，所以要注意存放紅菜頭汁，最好現窄現飲。一杯果汁的熱量未必足夠，營養師建議搭配一隻雞蛋，增加蛋白質及熱量。