抗衰老療程推薦｜眼紋淚溝法令紋眼角下垂要注意！肌膚老化點算？

【抗衰老療程推薦／眼紋／淚溝／法令紋】每個人都必須要面對變老的事實，但接受變老又不代表要任由肌膚老化；如果出現眼紋、法令紋、淚溝等肌膚問題，更應用心保養抗衰老，美麗地迎接老去的事實，避免未老先衰。



如果出現眼紋、法令紋、淚溝等肌膚問題，更應用心保養抗衰老 (圖片: ShutterStock)

現代人飲食、作息不定時，容易出現提早衰老的現象。當肌膚開始出現各種細紋及以下７大徵狀，即代表皮膚開始進入初老狀態，必須加倍小心保養肌膚！

下顎變寬

眼周老化

蘋果肌不飽滿

嘴角下垂

下顎線不明顯

皮膚暗沉

五官扁平



要減緩肌膚老化，就要多注意自己的生活模式，戒除不良壞習慣！

【抗衰老療程推薦】▼8大壞習慣會加速皮膚老化（按圖看清👇👇👇）

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除了戒除壞習慣，培養以下幾個生活習慣更可養靚肌膚，留住青春！

【抗衰老療程推薦】▼想保持肌膚年輕就要培養10大凍齡習慣（按圖看清👇👇👇）

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生活習慣固然要改變，相信貪靚的女生更會定期去美容院進行肌膚護理；醫美Easy為各位整合了７個能改善皺紋、下垂、暗沉等肌膚大小問題的美容療程，助你逆轉肌齡！

【抗衰老療程推薦】抗皺、回復彈性療程推介

新型「智能冷凍科技」透過提升皮膚內在溫度，確保療程效果之餘，同時使用智能降溫，令療程更舒適安全。療程採用獨有的「EMC 三重膠原回彈科技」，使膠原更精準而深層導入，穩定地提升膠原，同時減少流失情況，不只令臉部皮膚更緊繳、更有彈性，兼具美白效果。療程所用的為美國名廠儀器，獲 FDA 認証，安全有效，具信心保證。

療程採用獨有的「EMC 三重膠原回彈科技」，使膠原更精準而深層導入，穩定地提升膠原 (圖片: JC Beauty)

「EMC智能膠原彈白療程」包含完整的療程前潔淨及療程後護理服務。程序以清潔臉部開始；然後會使用 EMC 三重膠原回彈科技，將膠原導入並刺激增生；最後會敷上臉膜，加強效果同時令皮膚更舒適。療程只需約90分鐘，即可補充每日都在流失的膠原蛋白。

Le Blanche 韓國Relaxell 幹細胞肽抗皺面部護理，可改善皺紋及皮膚彈性，達致如同肉毒杆菌的效果，令肌膚重拾年輕。

「Einxel Plus 膠原修復針」使用分段式射頻熱能微針，直接刺激真皮層，能有效撫平皺紋、妊娠紋、凹凸洞，回復肌膚彈性緊緻；並於皮層下發放雙極射頻能量，令膠原蛋白增生及重新排列，加快療程傷口即時自我修復，更有效去疤、收毛孔，並不會對表皮層造成明顯破壞。

Dear Beauty 的「SD精雕膠原槍」透過優化聚焦超聲波貫穿技術，均勻導入能量至筋膜層、真皮層及表皮層，大大改善皮膚各個層面的張力，有效改善肌膚鬆弛，使皮膚回復持久飽滿。

【抗衰老療程推薦】去斑、均勻膚色療程推介

Le Blanche Delix 3段式光波嫩膚療程，採用3波長的近紅外光，穿透深度達3mm以上，配有專利接觸式冷卻系統，冰涼無痛嫩膚， 而且可以打散黑色素集結形成的色斑，包括日曬色斑、荷爾蒙班、肝斑、老人斑、雀斑及胎痣等；同時亦可改善因敏感而形成的微絲血管外露及紅印。

【抗衰老療程推薦】煥膚、逆轉肌齡療程推介

AMOOMA 延緩DNA衰老療程，破天荒採用活性成分Teprenone，從細胞層進行滲透，扭轉DNA退化現象，有效逆轉肌齡，讓你回復青春。此療程採用瑞士蘋果幹細胞 (Swiss Apple Stem Cells) 提煉出的稀有成分，能喚醒幼嫩皮膚細胞，讓皮膚更顯年輕。

Leciel Medical 激光無針納米注滲療程，採用LaseMD分段式激光，配合納米注滲技術把專屬個人化的醫生配方精華即時迅速注入皮膚底層，有助重整皮膚結構、更新肌膚新陳代謝、修復受損肌膚，從而修復受損肌膚、提升皮膚質素，能有效嫩膚、去凹凸洞等肌膚問題。

三步曲令肌膚回復年輕

重整：以1927nm激光刺激膠原再生，有效撫平幼紋、改善毛孔粗大、重整皮膚結構

更新：觸發煥膚機制，更新肌膚新陳代謝，改善膚質

導入：開通毛細管道，吸收針對性營養精華，從根源解決皮膚問題



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