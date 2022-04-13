抗衰老｜臉部刮痧可代替抗皺精華？每日３分鐘即可提拉兼瘦臉！

愛美是女士的天性，然而工作和家庭壓力下，女士們的皮膚都會容易變得黯沉和鬆弛，看起來比實際年齡老了好幾歲。近年興起的臉部刮痧美容因為可以促進血液循環、淡化臉部皺紋，令臉部更飽滿及提拉緊緻，深受一眾女星喜愛，國際名模Miranda Kerr、鍾麗緹、台灣女星王淨、日本著名美魔女水谷雅子都是臉部刮痧的粉絲。有中醫師更表示，只要每日用3分鐘時間，以刮痧板按壓10個美容必要的穴位，就可以做到凍齡、瘦臉、去浮腫等功效！



進行臉部刮痧可以疏通淋巴，有助去水腫。（圖片：businesstoday）

臉部刮痧是指利用器具（如刮痧板、按摩滾輪等）在臉部刺激穴位，促進氣血運行。中醫認為人體臉部有九條經脈運行，以刮痧器具刺激經絡，可以鼓動氣血，達至行氣活血、疏通經絡，讓肌膚有充足的營養供應。還可以讓肌膚自然收緊、提升。

以刮痧板在臉部刺激穴位，可促進氣血運行。（圖片來源：IG@arobelle_official）

按壓額頭可減淡眼部細紋

隨著年紀增長，眼部的細紋就會陸續浮現，但眼部問題不一定單純源於雙眼。除了每人每日平均眨眼1萬至2萬次外，我們還會透過眼睛表達眾多情感，例如驚訝、看不清楚時會瞇眼、用眼神傳遞訊息等，這些動作都需透過臉部前額的肌肉才可做到。而使用刮痧工具來點按前額的垂直肌肉，可以放鬆繃緊的肌肉，從而減淡眼部細紋。

使用刮痧工具來點按前額的垂直肌肉，可以放鬆繃緊的肌肉，從而減淡眼部細紋。（Lipscosme）

用按摩滾輪做臉部拉提

除了針對額頭作按摩，改善眼部細紋問題外，使用按摩滾輪在臉上按摩，不但能消除浮腫、緊緻皮膚，也可以利用刮痧板的冰涼材質，幫助鎮靜皮膚，收細毛孔。在《華燈上》中扮演年輕時的Rose媽媽的女星王淨，曾分享在等待保養品吸收的時間，會利用滾輪按摩儀先按摩眼下、眼窩部位，接著再用有弧度的一面，緊貼臉部曲線大面積做拉提，最後從下巴輪廓線往上刮，每日持續這個刮痧動作10至15次，便能讓下巴輪廓更加清楚明顯，由此也能更凸顯頸部的纖細。

王淨（IG@_ginglebellaaa）

十大臉部美顏穴位

．四白：養顔美白，亦明目、治顔面神經問題



．攢竹：改善眼泡腫和眼皮不明顯，亦治眼病，如眼睛疲勞、眼瞼下垂、目赤



．迎香：改善臉色和鼻型，亦治鼻部及陽明經疾病，如鼻敏感引起的黑眼圈及眼袋



．巨髎：改善臉色和法令紋、蘋果肌問題，亦治頭、目、齒病



．水溝：去臉部浮腫，有升提陽氣、醒腦開竅之效



．地倉：改善木偶紋之要穴，減少面頰及下顎處的贅肉、亦能治口角歪斜、流涎



．頰車：改善臉部皺紋及下頜浮腫，突顯臉部輪廓，亦治牙病、腮腺炎、口眼歪斜



．承漿：瘦臉、提升皮膚彈性，亦治小便不利、消渴



．聽會：祛臉部水腫，亦治耳病及眩暈



．翳風：改善臉部浮腫，柔和臉部綫條，亦用於臉部提升，能治頭面疾病

