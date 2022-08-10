日雜誌公布16款沐浴露排名 三甲$50以下就買到 Dove、無印均上榜

夏日炎炎，每當身水身汗的時候，最希望就是能回家「沖個靚涼」。市面上的沐浴露五花八門，總不可能通通買回家試用，要找到適合自己、不乾燥、清潔又足的沐浴露可謂是「一大難題」。日本雜誌《LDK》決定為大家選出16款平價沐浴露進行比較，幫助大家挑選適合自己的產品。



身體就和面部一樣會被紫外線照射，膚質同樣有分乾燥和敏感等類型，背部的痘痘和體味等等亦是使人煩惱的問題。因此，沐浴露的保濕和抗炎功效，甚至是香料等成分，都是消費者關心的地方。

根據《LDK》早前的調查結果顯示，在洗澡上令人困擾的問題Top 4分別是：

洗澡上令人困擾的問題Top 4分別是：第1位：乾燥 第2位：背部痘痘 第3位：皮膚敏感 第4位：體味（《LDK》）

第1位：乾燥

第2位：背部痘痘

第3位：皮膚敏感

第4位：體味



而當中更是有過半數的人受乾燥問題困擾，針對這一點，雜誌在介紹沐浴露後更講解正確的洗澡方法，進一步幫助大家改善肌膚問題。

測試結果

是次測試是由《LDK》的編輯部和專家合作進行，內容主要分為4個項目：

1. 保濕力：在清洗後的半小時測量皮膚水分，看看有沒有乾燥2. 清潔力：用泡沫清洗有污漬的人工皮革，觀察去污能力3. 成分：讓專家確認成分表，判斷哪些是對真正皮膚好的產品4. 使用感：分為泡泡持久度和真實使用的感覺，2種方式來作出評價

※以下價格為2022年8月按日本網站列出的價錢作即時匯率換算，實際售價會因應銷售點而有所不同，僅供參考。

▼沐浴露推薦｜按圖看《LDK》實測16款沐浴露結果，揀選最適合自己的產品（按圖了解👇👇👇）

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洗澡正確方法

除了選對沐浴露之外，其實洗澡的方法也是影響膚質的關鍵因素。

第一步：熱水沖身



先用熱水沖身能令皮脂和髒污先浮起，及後再用沐浴露就能達到更好的去污效果，起泡亦會變得更容易。

▼正確沖涼貼士知多啲（按圖👇👇👇）:

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第二步：局部清洗



必須先用手搓出泡沫，要切記不能貪快就直接往身體塗上沐浴液，未經起泡的沐浴液會刺激到皮膚，令皮膚變得乾燥。

此外，需要沾上泡沫的只有經常出油的地方，沒有必要全身都洗一遍：



・背脊至屁股

・脖子至胸口

・腋下

・敏感部位

・耳朵周圍

・四肢



▼同場加映，洗澡五大要點（按圖了解👇👇👇）：

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第三步：沖走泡沫



最後把泡沫用水沖洗掉就可以，除了出油部位以外，其他部位亦只需用水輕輕帶過。過程用雙手就足夠，不用刻意磨擦皮膚以搓出污垢。皮膚大約1-2個月就會更新一次，毋需為了擦走污垢而用上毛巾，這樣有可能反而損害到皮膚。

假如洗澡過後覺得乾燥，就在有需要的部位塗上潤膚霜。

（資料來源：《LDK》）