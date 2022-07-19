酷熱天氣｜下周預計持續熱爆最高38度 醫生拆解凍水沖涼3大好處

近日酷熱天氣持續，天文台預計未來9日仍然「熱爆」！進行戶外活動後狂流汗，洗澡是保持身體乾爽的最佳方法，有醫生指其實在炎夏用凍水洗澡有各種好處，只要記住4個貼士讓皮膚適應溫度，以及正確沖凍水涼的步驟，消暑之餘亦可養生。



天文台近日預測未來九日天氣，隨着副熱帶高壓脊向西伸展，華南地區及本港於過去數天及本周天晴。而下周則持續酷熱，最高溫維持34度或以上。

本周五至下周一（22至25日）連續四日最高氣溫達35度，下周日當日下午時分，上水最高溫達38度，打鼓嶺37度，石崗、沙田、西貢及赤鱲角均錄36度，將軍澳和坪洲都有35度。

凍水沖涼3大好處！

炎熱天氣下在戶外一定汗流浹背，不少人也會多洗澡保持身體乾爽及潔淨，美國皮膚科醫生Edidiong Kaminska解釋，尤其是在運動完後，用凍水洗澡確是有助降溫，令身心涼快，除此之外也有不少好處。

促進新陳代謝



人體會通過稱為生熱的過程燃燒脂肪以獲取熱量，當身體處於寒冷之中，將大大增加脂肪燃燒以維持體內平衡。另外，冷水可以刺激棕色脂肪組織（BAT），當體內的棕色脂肪組織被活化後，就能提高20%的基礎代謝率。

增加睪酮激素



凍水可以減少皮質醇（Cortizol，又稱壓力荷爾蒙）對於睾丸激素的負面作用，皮質醇過高將會導致庫興氏症候群，容易造成高血壓、向心型肥胖、滿月臉、肌肉無力、骨質疏鬆和粉刺等等的生理問題。

思緒更加清晰



凍水能刺激抗抑鬱的內啡肽（endorphin）釋放，並加速活化神經系統和提高新陳代謝，讓神經與身體能快速的連結起來，這如同我們一早起床頭腦昏沉之下，用凍水洗澡或是以凍水洗臉，能讓精神與思緒立刻獲得清醒。

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Kaminska續指，沖凍水涼切記4點。

從溫水開始



不要一開始就直接將水龍頭的冷水轉到底，以免刺激太大。建議從溫水開始，再逐漸轉為微溫，最後才是冷水。

先從手腳開始沖水



先從手腳等肢體部位開始沖水，讓身體慢慢適應水溫之後，再逐漸往軀幹的部分沖洗，以免一下子從頭部或是胸口的位置沖凍水，給身體過大的刺激。尤其是高齡人士，血管的彈性可能不像年輕時健康有彈性，突然的刺激容易造成血管爆裂或心肌梗塞的危機，需要特別注意。

讓洗冷水澡變成一種習慣



建立常常用凍水洗澡的習慣，讓您的身體逐漸習慣凍水的感覺，也許一開始沖到凍水會忍不住尖叫和不停顫抖，但久而久之會變得習以為常，身體適應水溫的速度也會變快。

洗完迅速擦乾身體



洗澡前，請先準備好毛巾或保暖衣物。雖然現在夏天可能沒有這種困擾，但把身體擦乾也能避免水分蒸發後，把皮膚本身的水分也帶走，造成肌膚乾燥。但在天氣寒冷的時候，洗完冷水澡後，要迅速把身體擦乾，做好保暖的工作，才能避免身體受凍。

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不過，有7種人士忌用凍水洗澡。

1. 高血壓



2. 心血管疾病



3. 免疫系統疾病



4. 發燒



5. 激烈運動完：當剛運動完全身都是汗水時，身體體溫很高且血管處於擴張狀態，如果這時用凍水洗澡，會刺激血管造成血管急速收縮，有血管爆裂或心肌梗塞的危險。



6. 過度勞累和壓力：熱水比凍水更具有使身體放鬆，解除壓力和勞累的效果，就像很多人泡完溫泉，會有洗盡全身疲憊、煥然一新的感覺一樣。



7. 感冒：免疫系統可能無法承受冷水的刺激；感冒期間還是採取熱水澡策略，讓身體溫度不要劇烈地變化，待感冒痊癒後或天氣比較溫暖的時候，再考慮用凍水洗澡。



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