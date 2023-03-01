妊娠紋｜妊娠紋點形成？治療又有何選擇？ 一文揭預防7大要點

愛美是女士們的天性，即是懷孕中的女士也不例外。對懷孕據中的女士而言，最討厭的莫過於是妊娠紋。統計指出多達九成孕婦需要面對妊娠紋的問題，除了影響外觀之外，妊娠紋其實也會帶來一些皮膚問題令媽媽感到不適，包括出現繃緊、痕癢、乾燥等問題。到底妊娠紋如何形成？治療又有何選擇？若想知道就要留意以下資訊！



妊娠紋的成因

妊娠紋的形成是由於懷孕期間體內荷爾蒙的變化、體重增加和皮膚彈性下降等因素所導致的。這些因素會對皮膚組織造成壓力和拉力，進而引起皮膚紋理的改變和顏色的變化。

具體來說，以下是妊娠紋形成的原因：

1. 荷爾蒙變化



在懷孕期間，體內的荷爾蒙水平會發生變化，特別是雌性激素和孕激素的水平會增加。這些荷爾蒙會影響皮膚的彈性和彈力纖維的生長，導致皮膚變得脆弱和容易受損。

2. 體重增加



懷孕期間，胎兒和母親體內的水分、脂肪和其他物質會增加，導致體重增加。這會使皮膚承受更多的壓力和拉力，進而導致皮膚紋理的改變和妊娠紋的形成。

3. 皮膚彈性下降



隨著年齡的增長，皮膚的彈性會逐漸下降。懷孕期間，荷爾蒙的變化和體重增加會進一步加速皮膚彈性的下降，使得皮膚更容易出現妊娠紋。

妊娠紋的形成和嚴重程度可能受個人遺傳因素（例如家族史）、產婦年齡、孕前和分娩時的體重指數、胎兒的體重、身長和頭圍，以及是否懷有多胎等因素所影響。部份孕婦的妊娠紋會較多和較深色，亦有部份人士沒有這方面的煩惱。事實上，除了懷孕，急速的體重增加、癡肥，或者體內皮質類固醇過高，都可能形成皮膚擴張紋。

一般而言，妊娠紋可能在懷孕第6個月開始形成，普遍出現於腹部和胸部，亦有機會在大腿、臀部等位置出現。

預防妊娠紋保養方式

1. 控制體重



適當控制體重可以減少皮膚受到的壓力和拉力，減少妊娠紋的形成。建議每週增重不超過1公斤。

2. 多喝水



保持皮膚的水分含量可以幫助皮膚保持彈性，減少妊娠紋的形成。建議每天飲用足夠的水，避免脫水。

3. 增加維生素攝取量



維生素E和C可以幫助皮膚恢復彈性，減少妊娠紋的形成和改善。建議多攝取富含這些維生素的食物或補充營養品。

維生素E豐富的食物：植物油（如橄欖油、葵花籽油、玉米油等）、堅果（如杏仁、腰果、核桃等）、種子（如南瓜籽、葵花籽等）、綠色蔬菜（如菠菜、羽衣甘藍、芥蘭等）、水果（如葡萄、草莓、木瓜等）。

維生素C豐富的食物：柑橘類水果（如橙、柚子、檸檬等）、綠色蔬菜（如青椒、西蘭花、菠菜等）、草莓、黑加侖子、芒果、西瓜等。

4. 按摩



懷孕期間可以使用輕柔的按摩油或護膚霜按摩腹部、臀部和大腿等易出現妊娠紋的部位，有助於促進血液循環和皮膚彈性。按摩時應注意以下幾點：

- 輕柔按摩：使用輕柔的壓力和緩慢的動作按摩腹部、臀部和大腿等易出現妊娠紋的部位，有助於促進血液循環和皮膚彈性。

- 使用護膚油或霜：在按摩時使用含有維生素E和C等有助於皮膚恢復彈性的護膚油或霜，可以增強按摩效果，減少妊娠紋的形成和改善。

- 按摩方向：按摩時應從下往上按摩，從腳底向大腿方向按摩。這樣可以促進淋巴循環和血液循環，有助於減少妊娠紋的形成和改善。

- 避免過度按摩：按摩時不要用過度的力量或按摩時間過長，以免損傷皮膚。建議每天進行10-15分鐘的按摩即可。

- 注意按摩時機：建議在洗澡或洗臉後進行按摩，因為此時皮膚已經變軟，容易吸收護膚品和按摩效果更好。

5. 避免過度伸展皮膚



不要過度伸展皮膚，例如避免突然站起、蹲下等動作。

6. 適當運動



適當的運動可以幫助保持身體健康，並有助於控制體重和增加皮膚彈性。建議進行輕度的有氧運動，如散步、游泳、瑜伽等。

7. 使用護膚品



選擇含有維生素E和C等有助於皮膚恢復彈性的成分的護膚品，可以減少妊娠紋的形成和改善。

治療選擇多 惟天然修復最穩妥

即使已經出現妊娠紋的女士亦不用擔心，現時市面上有多種療程供女士們選擇：

1. 激光治療



激光治療可以減少妊娠紋的顏色和深度。治療過程中，激光會通過穿透皮膚表面層的方式，去除紋理並促進皮膚的生長和修復。這種方法可以使妊娠紋變得淡一些，但需要多次治療，且效果因人而異。

2. 微針治療



微針治療是一種新興的治療妊娠紋的方式，通過使用微針，使皮膚受到微小的刺激，促進皮膚的生長和修復。這種方法可以增加膠原蛋白和彈性蛋白的生成，改善皮膚的彈性和光澤，減少妊娠紋的形成和改善。

3. 化學換膚



化學換膚是一種通過使用化學溶液去除皮膚表面層的方法。這種方法可以刺激皮膚的生長和修復，改善皮膚的光澤和彈性，減少妊娠紋的形成和改善。但需要注意的是，化學換膚可能會對皮膚造成刺激，需要在專業醫生的指導下進行。

但需要注意的是，這些方法可能對皮膚造成刺激或風險，需要在專業醫生的指導下進行。此外，建議通過預防措施和健康的生活方式來減少妊娠紋的形成，以避免需要進行這些治療。