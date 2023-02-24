孕婦腰痛｜腰痛影響胎兒? 陳凱琳曾接受腰痛治療 4大建議改善腰痛

陳凱琳（Grace）與老公鄭嘉穎結婚4年半，加上早前出世的細仔Carlos，目前已育有3子。3度成為媽媽自然是一件開心的事，但對已31歲的Grace已言，陀第3胎似乎就沒有以往輕鬆。

早前，Grace就曾在社交平台（Instagram）分享自己到脊醫中心接受治療的片段。

在片中，可以見到陀住個肚的Grace先趴在床上讓醫生替她治療腰背，再之後她轉身躺在床上，整個過程輾轉反側，只是看到都覺得她辛苦。

+ 7

孕婦腰痛知多啲！

其實孕婦很多時會有腰痛的情況，這是因為孕婦身體進行著變化，以適應新生命的成長，尤其是在最後一個孕期，胎嬰的重量會對孕婦的骨盆和腰部造成很大的壓力。腰痛可以是輕微的，但嚴重的腰痛會影響孕婦的生活質素，更有可能間接阻礙了嬰兒的發育，因此孕婦需要知道如何舒緩和治療腰痛。

孕婦可以根據以下四點改善腰痛問題：

1. 適當的休息



孕婦應該為自己的身體休息，適當地休息能有助於緩解腰痛。孕婦應該每天休息一段時間，並避免長時間站立或坐在同一位置。

2. 適當的運動



孕婦應該保持適當的運動，以保持身體健康。孕婦可以選擇一些輕微的運動，如散步、游泳、瑜伽等，這些運動可以幫助緩解腰痛。

3. 改變睡眠位置



孕婦應該改變睡眠位置，以緩解腰痛。孕婦可以在床上設置一個枕頭，以支持腰部和腹部。此外，孕婦應避免睡在背部，因為這會加劇腰痛。

4. 穿著舒適的衣物



孕婦應該穿著舒適的衣物，以幫助緩解腰痛。孕婦應避免穿著太緊的衣物，並選擇寬鬆的、柔軟的衣物，以支持腰部和腹部。

這些建議不保證完全避免孕婦的腰痛，但是可以減少腰痛的頻率和強度。

腰痛會否影響胎兒？

當孕婦出現腰痛時，通常是由於胎兒長大，導致腰部承受了更多的壓力和負擔，引起腰痛。這種情況是正常的，一般來說，腰痛並不會對胎兒造成直接的危害。

然而，如果腰痛非常嚴重，可能會影響孕婦的睡眠品質和生活質量，使孕婦感到疲累和不適。這些因素可能會對胎兒的發育造成間接的影響，因此孕婦在出現腰痛時應立即尋求醫生的協助。

醫生可以通過評估孕婦的情況，並提供適當的治療方案，以緩解孕婦的腰痛，確保胎兒得到良好的發育環境。

如果孕婦長期出現腰痛，一定要尋求醫生的幫助。醫生可以評估孕婦的情況，確定腰痛的原因，並提供適當的治療方案。