瘦身｜鄧紫棋公開「燕麥減肥法」食譜　年減7kg不復胖3類人不宜吃

鄧紫棋（G.E.M.）初出道時，「包包面」加上BabyFat身形簡直深入民心！但現在的她上鏡不但顯臉小，更擁有令人羨慕的緊實腹肌；除了運動外，原來她還靠「燕麥減肥法」管理體重，一年瘦足7kg更不反彈復胖；就連大S、歌后A-Lin也曾試過吃燕麥成功瘦身。立即來了解一下燕麥的功效、好處和食用注意事項！

鄧紫棋（G.E.M.）靠「燕麥減肥法」管理體重，一年瘦足7kg不復胖。（圖片：gem0816@Youtube）

鄧紫棋獨門懶人健康食譜

早餐：咖啡豆奶、雞蛋燕麥粥、香蕉



午餐：雞肉、洋蔥、菠菜、番茄、南瓜、木耳/ 雞蛋、洋蔥、蘆筍、水煮燕麥



晚餐：椰菜、番茄蛋花湯



鄧紫棋獨門懶人健康食譜，早午餐都有燕麥。（圖片：gem0816@Instagram）

燕麥v.s麥片 不經加工對身體更有益

燕麥（Oatmeal）是燕麥粒壓製而成，多數呈扁平片狀；材料屬於純天然、無添加物，可烹煮直接沖泡熱水進食。

麥片（Instant Cereal）由各種不同穀物混合而成，包括：大麥、小麥、玉米等；有些品牌為了口感更豐富，亦會加入水果乾、堅果、精製糖等；一般搭配牛奶或豆奶食用。

燕麥與麥片，兩者其實有分別。（圖片：Shutterstock）

燕麥是一種營養豐富的食物，當中的膳食纖維可以調整腸道系統、促進消化，有效改善便秘；而此外，而蛋白質含量也相對較高，能在減肥期間減少肌肉流失；還含有β-葡聚醣，每天攝取3克（等同約60克乾燕麥片份量）便有效降低膽固醇。

燕麥吃錯變增磅？3個不得不知的注意事項

雖然燕麥被喻「減脂聖品」，大約每100克僅含有67卡路里。加上吸收水分後會膨脹，只需食用少量就能產生飽腹感，有助控制熱量攝入，達到減肥目的。但燕麥畢竟是澱粉質，吃太多仍會令導致體重增加，所以要有所節制，建議每天選擇1至2餐的主食替換成燕麥片就足夠。

如果獨沽一味吃燕麥，很容易會造成營養不均，建議可以煮成粥，或者搭配水果、肉類、蔬菜、脫脂牛奶、無糖豆漿等進食，有助補充蛋白質及膳食纖維。

只吃燕麥會造成營養不均，建議可以煮成粥，或者搭配水果、肉類、蔬菜等進食。（圖片：Shutterstock）

麩質過敏、消化不良人士不適宜吃燕麥，由於纖維較粗糙，容易造成腸道不適，有機會出現胃氣脹、腹瀉症狀。由於燕麥含豐富的碳水化合物，糖尿病患者食用過量不利於維持血糖穩定。另外，燕麥的磷含量較高，慢性腎衰竭病人代謝功能較差，食用燕麥可能會引致電解質不平衡，對心血管系統造成危害。