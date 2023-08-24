驅魔麵館2｜金世正完美身材超圈粉　公開美容秘技+減5kg速瘦餐單

Netflix超高人氣韓劇《驅魔麵館》，時隔3年終於迎來第二季；劇集一上架，隨即掀起全民追劇熱潮。而金世正在劇中飾演外冷內熱的驅魔人「都哈娜」，敏捷身手配上甜美樣貌更是圈粉無數，讓她再次爆紅。

金世正在劇中飾演外冷內熱的驅魔人「都哈娜」，再次爆紅。（圖片：Netflix）

據悉她為拍攝激烈的打鬥場面，接受了一連串地獄式訓練，同時亦積極做Gym，練出性感的川字腹肌。就算素顏上鏡，皮膚都顯得白皙透亮零毛孔；一起來看看她的保養秘訣與不挨餓瘦身菜單！

金世正不但擁有性感的川字腹肌，還有白皙透亮零毛孔的皮膚。（圖片： clean_0828＠Instagram）

9月將首次來港辦演唱會

金世正於2015年參加選秀節目《PRODUCE 101》，取得亞軍成績出道；其後加入限定女團I.O.I，更成為gugudan主唱，但團體相繼解散便以以個人身份活動。日前她宣佈舉行巡迴演唱會「The 門」，更將香港設為首站。無論在歌唱界、還是戲劇圈，她都有亮眼表現；背後全靠不停努力，而身材管理也不能懈怠。

4大保養速瘦秘訣

秘訣一：168間歇性斷食

金世正曾透露，自己並不屬於天生「瘦底」；但為了上鏡更好看，試過絕食1星期瘦下4kg，之後卻極速反彈復肥6kg。最後靠「168間歇性斷食」才能維持體重，她三餐都會選擇低卡的原型食物，並且下午5點過後就不進食，23日內成功減走約10磅。口痕時，她也會以蘋果、車厘茄、桃、堅果、果乾、蕃薯乾等作為零食。

早餐：

希臘乳酪搭配蘋果、肉桂粉



午餐、晚餐：

三文魚或雞胸沙律菜／吞拿魚腐皮飯團／黑木耳炒豆芽／炒牛肉



金世正靠低卡原型食物+「168間歇性斷食」，23日內成功減走約10磅。（圖片：OFFICIAL KIMSEJEONG@Youtube）

秘訣二：只喝水或美式咖啡

飲品方面，金世正選擇只喝不添加糖奶的美式咖啡，避免攝取過多糖分及水腫，有助於維持健康身材及肌膚狀態。她平日亦會多喝水，以促進新陳代謝，幫助減肥。

秘訣三：保持運動習慣

金世正從中學開始就維持跑步習慣，日常也會盡量以走路代替搭車，以增加身體的熱量消耗。對「馬甲線」有追求的她，一有空閒時間，就會進行「仰臥起坐」和「空中單車」等簡單的有氧運動，有助於塑造身體線條和增強核心肌群，同時還能提升心肺功能；而且完全不受被器材或場地束縛。

金世正一有空閒時間，就會進行簡單的有氧運動，有助於塑造身體線條。（圖片： clean_0828＠Instagram）

秘訣四：一星期敷4次面膜

除了緊實的好身材外，金世正還奪得過「2020韓國票選素顏最美」的第六名寶座，而在其他綜藝中也節曾以素顏亮相，白皙無瑕的肌膚令不少女生超羨慕！談到護膚方法，她透露之前變美的秘訣就是敷媽媽自製的「米糠面膜」，米糠富含維生素E和抗氧化劑，能夠美白、淡化色斑、並增加皮膚的亮澤度。而除了每天必備的基礎保養，她會按照肌膚的狀況面膜，敷上不同功效的面膜，一星期大約4次。