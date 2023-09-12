楊祐寧老婆Melinda誕二胎後極速修身 公開減肥秘訣必喝「綠果汁」
撰文：醫美Easy
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楊祐寧老婆Melinda Wang（王詠穎）於7月中誕下二胎Kya，產後不僅極速恢復苗條體態，相中可見輕微馬甲線，就連臉上也露出紅潤好氣色，狀態極佳似少女，令不少網民超羨慕；到底她有甚麼瘦身及護膚保養秘訣？
Melinda以往是模特兒，現創辦了個人保養品牌；被譽為「台版孔曉振」的她，五官清秀有氣質，加上活潑、自然不做作的個性，除了成功收服「國民男友」之外，IG上也擁有超高人氣，追蹤超過24萬，更被粉絲親暱地專稱「阿梅」。
瘦身秘訣一：養成固定運動習慣
Melinda表示，每星期起碼會運動3至4次，以訓練肌肉線條。不但經常與老公一起跑步，更會透過普拉提、瑜伽來美化體形、強化核心肌群，操出馬甲線及纖瘦長腿；再搭配適度的重訓、有氧運動如：游泳，快速消耗熱量，減肥效果亦相當顯著。就算在家也不會閒著，亦會利用椅子做「凳上屈伸」消除手臀Bye Bye肉。
瘦身秘訣二：多吃原型食物
相比起節食減肥，營養均衡更加重要；Melinda指出：「自己會吃得健康乾淨一點」。平日她會多吃「原型食物」，較容易有飽足感，從而減少熱量的攝取；少喝甜，晚上亦會盡量戒掉吃澱粉。
瘦身秘訣三：愛喝綠果汁
近年紅遍全球的「綠果汁」是Melinda的最愛，材料以綠色蔬果為主，小小一杯富含不同營養素，可快速補充膳食纖維及維他命，不僅能促進腸胃蠕動排毒，還有助於美容、抗氧化。
敷面膜保濕+臉部刮痧 養出白滑水煮蛋肌
屬於乾性、酒糟、敏感皮膚的Melinda非常注重保養，為了養出白到發光的「水煮蛋肌」，肯定下了不少苦功。她平時會定期敷保濕面膜，為皮膚補充水份，減少細紋形成，亦有助縮小毛孔。
她更會每日進行臉部刮痧，配搭幾滴美容油，來疏通面部經絡、促進血液淋巴循環，不僅能消水腫瘦臉，更可維持肌膚明亮、提升紅潤好氣色。