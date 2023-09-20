最強凍齡｜50歲美魔女與女兒合照如姊妹　童顏外貌靠4招獨門保養

29歲內地女網紅「晨子」，靠分享自己與50歲童顏媽媽「王靜蓉」的日常走紅，擁有接近二十萬粉絲。由於媽媽超凍齡，每次出門在外面總被誤認為兩姊妹。從晨子拍攝的Vlog中，可見媽媽的素顔狀態極佳，皮膚白滑，絲毫看不出皺紋；加上身材纖瘦，被網民大讚「美魔女」。

媽媽之前曾出演過內地中年人士的相親節目《當我們遇見你》，因為外型年輕，一出場即掀起熱議，甚至對她的實際年齡有所質疑。她大方貼出素顏照，更分享獨門保養的秘訣。

凍齡法則一：以油養膚

衰老最顯著的表現就是油脂分泌減少，皮膚一旦缺油就會變得鬆弛、乾澀粗糙，甚至形成皺紋。而「乾肌」的老化速度一般比「油皮」更快，所以抗衰必須補油。王靜蓉屬於乾敏肌，她平時會根據膚況，用油做3件事。

日常精簡護膚只用「水、油、霜」



在臉上拍完化妝水之後，就會塗上水感質地、不黏笠易吸收的美容油，有滋潤、淡化細紋的功效，同時令皮膚更加緊緻平滑；最後塗上面霜慢慢吸收即可。

（圖片：王靜蓉和晨子＠小紅書）

油敷法



先塗美容油上臉，敷上面膜，再疊加一層油，敷完之後會變得彈嫩；特別適合面部粗糙鬆弛、需要密集緊急補水的人士。

（圖片：王靜蓉和晨子＠小紅書）

臉部刮痧



先在手心倒出美容油搓熱，按壓上臉；以刮痧板的短凹面，緊貼下顎線往耳朵方向刮3至7次；再托住蘋果肌向上提，維持大約3秒，兩側重複動作；有助消除水腫、緊緻淡紋。

*留意：使用有抗老功效的精華油，效果更佳。*

（圖片：王靜蓉和晨子＠小紅書）

凍齡法則二：自製美容養顏飲品

如果想肌膚白皙透亮，內調是長期的目標；王靜蓉分享了幾款提氣色養顏飲品的食譜，有興趣的女生不妨一試。

玫瑰山藥百合露

將山藥、鮮百合放入破壁機，再倒入玫瑰飲及適量清水，榨汁即可。



五黑豆漿

將黑豆15克、黑米10克、黑桑葚、黑芝麻、黑枸杞放入破壁機，倒進清水再榨汁。



桂圓花生紅棗酪

紅豆20克、花生20克、糯米25克、桂圓乾隨意，攪碎加水煮成糊狀。



凍齡法則三：堅持運動

運動有莫大益處，不但有助身材管理、維持健康，而且出汗更可緩解負面情緒。王靜蓉的體重是41公斤，腰圍只有58cm（約23吋），她表示自己雖然「登五」，運動量不能太大，但每星期都會進行有氧運動2至3次，每次45分鐘至1小時；更會定期與女兒一起去做普拉提，增加肌肉的靈活性之外，也能有助塑造身體線條。

（圖片：王靜蓉和晨子＠小紅書）

凍齡法則四：保持良好心態

王靜蓉也指出，抗老保養其中一樣就是要在心態上做好調節，必須學會「經常性失憶」及控制情緒。

沒有甚麼事情是值得發火的，不但傷害身體，而且無法解決問題。