30+保養｜港KOL Sue Chang10大抗老護膚心得：冰球敷面控油去水腫

踏入30歲的階段，肌膚狀態會開始慢慢走下坡；加上生活作息不規律、過度使用電子產品、壓力等多種因素影響，鬆弛、細紋問題會越來越嚴重。抗老是長期作戰，女生必須要認真對待。本地知名韓裔網紅Sue Chang（張厚耀），近日就拍攝短片分享自己10個私藏已久的護膚心得。她表示：日常塗瓶瓶罐罐保養臉蛋只是基本操作，但更多要在生活習慣方面入手，才能有效延緩老化速度。

本地知名韓裔網紅Sue Chang（張厚耀），近日就拍攝短片分享自己10個私藏已久的護膚心得。（圖片：Youtube＠suechangg）

抗衰老保養一：多喝水

Sue每天早上起床後，都會習慣喝一大杯溫水；最好要少量多次地喝，不要一口氣猛吞。有研究指出，空腹喝水有助血液循環，令皮膚更有光澤。但要留意的是，女人身體最怕冷的器官是子宮，切記不可飲涼水，易造成「宮寒」。

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抗衰老保養二：早餐必加奇亞籽

奇亞籽是超級食物（Super Food），含高蛋白和膳食纖維，可促進腸胃蠕動、解便秘。排便順暢某程度上代表腸道健康，皮膚自然也會變美。而且奇亞籽擁有超強抗氧化能力，是藍莓的3倍，有助減少發炎、延緩衰老。平時可直接加入牛奶，或配搭玉米片、燕麥等一同食用。

另外，不少女生早餐時都會吃麵包，方便快捷。Sue表示，由於白麵包屬於升糖指數較高的精緻澱粉，所以近年已逐漸戒掉；轉為選擇全穀成分達配方總重量51%以上的全麥麵包。而且每日也要攝取蔬果，吸收足夠的維他命及營養素，對身體更有益。

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抗衰老保養三：勤做運動

Sue分享，自己今年成功培養出運動的習慣；視乎天氣，好的時候會外出跑步，差的時候也會留在家做HIIT，旨在出一身汗排走身體毒素，同時亦可促進細胞更新、幫助膠原蛋白增生。重點是完全免費，只要付出努力就可以。

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抗衰老保養四：LED光療

敷面膜保養是女生必做的事，但到一定年紀，也要使用其他工具輔助。Sue最近的愛用法寶莫過於LED光療面罩，只要在家一有空就會敷上10分鐘，無論玩手機、看劇、處理工作、上妝前，任何時候都在照。紅光主要功效是抗老撫皺，黃光可改善敏善肌，綠光則是擊退黑色素及美白。長期使用能夠縮小毛孔，整體皮膚也較為緊緻。

除了照臉也可以照頭皮，睡前梳頭後再照10分鐘，再塗上精華按摩頭皮，可減少出油情況，髮量亦會變多。

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抗衰老保養五：冰塊護膚（Skin Icing）

Sue平時也會參考其他人的護膚秘訣偷師，當中有一個小技巧就是使用冰塊護膚，就連美國人氣模特兒Hailey Bieber也一直在推崇這個方法。

冰塊護膚屬於冷凍治療（Cryotherapy），最早用作治療皮膚病患者。原理是利用冰塊讓臉部即時感到涼爽，可促進血液循環及收縮毛孔，通常在夏天時才會應用。由於高溫會抽乾肌膚水分造成乾燥，更會令油脂分泌增加引起發炎，加速老化；然而敷一塊冰可同時達到緊緻、嫩膚、控油、去水腫的作用，簡單方便。Sue更表示，有時更會在冰塊中加入青瓜、綠茶、乳酪等製作成不同組合，令美容功效加倍。

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抗衰老保養六：時刻噴保濕噴霧

不少韓國女藝人都會有噴保濕噴霧的護膚習慣，例如Blackpink Jisoo。Sue屬於乾性肌，她表示會經常會準備一大瓶保濕噴霧，方便隨時隨地使用。

抗衰老保養七：DIY手膜

雙手是最容易暴露真實年紀的一個部位，所以Sue鼓勵各位女生要及早護理手部。她有空會DIY手膜，首先塗上護手霜，然後塗上蜂蜜，蜂蜜有不飽和脂肪酸和維他命，有助鎖水、加快代謝；再戴上內層防水的手套敷一段時間後洗走，雙手就會變得又白又滑。

（圖片：Youtube＠suechangg）

抗衰老保養八：睡前浸浴半小時

Sue非常喜歡泡澡，特別是月經快到的日子、情緒很差、壓力超大的時候；適當地給自己一個「Me Time」，有助皮膚排毒，也能提高睡眠質素。浸浴時可加入浴鹽、浴油，亦可趁機護理身體，使用磨砂去手踭、腳踭的角質死皮，還原白滑肌。

抗衰老保養九：按摩眼周位置

平時對著手機電腦，雙眼容易疲勞，看起來會沒有精神、顯老。經常聽眼睛是靈魂之窗，一定要好好護理。Sue建議可先雪藏一支按摩棒，沿著眼周位置打圈，有助淡化眼紋及黑眼圈。

抗衰老保養十：準備加濕器

睡前準備一部加濕器放在床頭位置，適當加入香薰或精油，可放鬆身心。尤其到了秋冬季節，睡覺時身體各部分都會變得很乾燥，開著加濕器可以增加室內濕度，有效預防皮膚乾裂、脫皮。