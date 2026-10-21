長者失眠｜長者淺眠6原因　多夢=睡眠質素差？蕉燕麥4食物助改善

失眠解決｜銀髮族容易受失眠困擾，香港中文大學精神科學系研究指出，香港70歲或以上長者中，高達75%有間歇或持續的睡眠障礙（Sleep Disturbance），當中近四成更達臨床自覺失眠程度。而長者失眠的主要原因與身體變化有關，一些適當的生活習慣及飲食，也能改善情況。



長者隨年齡增長，體內褪黑激素分泌逐漸減少，導致難以入睡或半夜易醒。（網上圖片）

長者失眠｜淺睡期較易醒 長者最明顯

睡眠分不同階段，人體在進入睡眠後，以90分鐘為單位，反覆進入淺睡期、熟睡期及深睡期。韓國江東慶熙大醫院睡眠專門醫師申元哲指，在睡眠的前半段，深睡期的比重會比較高，後半段則多會在淺睡期與中睡期之間反覆，深睡期最後會慢慢消失。淺睡期是相對比較容易醒，會聽到聲音、溫度的變化，容易從睡夢中醒來。

長者是淺眠的重災區，大約50%的長者一天晚上可能會醒來數次，加上隨年齡增長，身體會減少褪黑激素分泌，褪黑激素主要負責調節生理時鐘及助眠，最終會導致難以入睡或半夜易醒。

一個良好和穩定的睡眠周期大概如下：

1）清醒

2）淺睡期

3）深睡期

4）回到淺睡期

5）多夢的快速動眼期（REM，單次約持續10至30分鐘；整套睡眠周期總計約90至120分鐘）

6）回到淺睡期循環，比較容易從睡夢中醒來。



女性則會因為荷爾蒙變化，導致更年期後的失眠問題。（網上圖片）

長者失眠｜長者淺眠的常見原因有哪些？

【1】睡眠的環境

例如開窗入睡時，室外的車流聲、人聲以及街燈光線等干擾。

【2】長者夜尿問題

特別是年長男性，更容易因為前列腺老化問題，或者是喝了酒、咖啡等利尿的飲料，而導致晚上上廁所的頻率增加。

【3】荷爾蒙變化

女性則會因為荷爾蒙變化，導致更年期後的失眠問題。

【4】睡眠窒息症

隨年齡增長，較容易患上睡眠窒息症，可能導致人睡到一半醒來。

【5】服用降血壓藥

因為疾病服用的特定藥物，例如治療高血壓常用的乙型阻斷劑（Beta-blockers），會抑制松果體分泌褪黑激素，從而誘發失眠與淺睡問題。

【6】吸煙

吸煙也會因為覺醒效果導致睡眠問題，影響生理時鐘。

長者失眠｜銀髮族必食4種食物解決失眠

【1】三文魚

三文魚是一種深海魚，含豐富的奧米加3脂肪酸，每100克三文魚含1900毫克奧米加3脂肪酸，有助維持神經細胞健康，穩定神經系統，具紓緩壓力功效。而三文魚同時含有色胺酸，每100克三文魚含有0.27克色胺酸，有助改善睡眠質素。三文魚當中的鎂，也助紓緩肌肉及神經系統。有研究顯示，睡眠質素差的長者，血液中維他命D含量較低，可從富含維他命D的三文魚中補充。

建議進食：長者每周進食2次85克熟三文魚。



【2】燕麥

燕麥含色胺酸，40克燕麥已含0.13克色胺酸，色胺酸有助製造血清素，減緩神經活動，穩定長者情緒，放鬆心情。而血清素可轉化成褪黑激素，褪黑激素是腦部分泌的荷爾蒙，引起睡意及調節生理時鐘。

建議進食：長者每日進食20至30克燕麥，約1碗分量。



【3】香蕉

香蕉常被視為大眾熟悉的助眠水果，但豆類、海鮮及白肉的色胺酸密度更高，每100克香蕉約含9至11毫克色胺酸，雖然含量不及肉類與豆類，但富含維他命B6有助體內合成褪黑激素，同時含有豐富維他命B，有助增加褪黑激素分泌，有助調節長者生理時鐘。香蕉亦含鎂質，有助紓緩肌肉及神經系統。但香蕉的糖分較高，1隻中型香蕉已含15克糖，等於3茶匙糖，食用時要留意。

建議進食：長者每周進食2至3次，每次半隻至1隻香蕉。



【4】牛奶

每100毫升全脂牛奶含0.077克色胺酸及112毫克鈣質，鈣質有助放鬆神經系統，有天然的鎮靜作用，在色胺酸轉換成血清素及褪黑激素時，需要維他命B及碳水化合物的幫助，而牛奶同時含有這兩種成分。

建議進食：長者每天飲用半杯至1杯牛奶。



牛奶含有0.077克色胺酸及豐富鈣質。（網上圖片）

長者失眠｜發夢等於睡眠質素差?

根據加拿大睡眠認知心理學家庫拉克（Koulack David）與古迪納夫（Goodenough Donald）的研究指出，大腦在睡眠過程中無法將新訊息寫進長期記憶中，因此要記得夢，就需要從睡眠過程中清醒過來，所以睡眠質素較差的人，會比較容易記得夢境。

了解自己的深睡期質素

現時可以用上睡眠裝置或電話程式來監測睡眠狀況，或利用收音紀錄、心率等數據評估用戶睡眠狀態，而深層睡眠只能用腦電圖檢測腦波才能判斷出來。醫生指最簡單的判斷方式，是感受自己醒來後的身體狀態，如果睡覺醒來後仍然很疲倦，就很可能是深層睡眠不足。

睡前1到2小時把燈光調暗，睡覺時保持全黑環境。（網上圖片）

改善睡眠質素的方法：

1）多曬陽光，幫助晚上分泌有助放鬆的褪黑激素

2）日間適量運動，睡前3小時避免劇烈運動

3）睡前1至2小時把燈光調暗，睡覺時保持全黑環境

4）保持環境安靜，溫度維持在約24度以下

5）睡前可做伸展或深呼吸放鬆練習，讓肌肉慢慢放鬆



資料來源：Medical Inspire／康健