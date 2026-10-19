防認知障礙飲食｜研究揭地中海飲食減23%風險！公開必吃食物清單

患上認知障礙症（俗稱：老人痴呆症或老年癡呆症）的比率不斷增加，在全球人口老化問題下，估計到2050年，病例將由5700萬增至1.53億，增長將接近2倍。認知障礙症雖然無法治癒，但由英國、澳洲及瑞典科學家組成的團隊，成功發現地中海飲食法有助減低長者患上認知障礙症的風險。



預防認知障礙方法｜地中海飲食法：減老人痴呆症風險23%

由英國、澳洲及瑞典科學家組成的團隊，對英國60,000人進行了研究，並利用來自英國生物銀行的數據，測試參與者實行地中海飲食法的10年內，會有多少人患上認知障礙症。

人類營養與老化學講師Oliver Shannon發現，實行地中海飲食法的參與者，其患上認知障礙的風險較低，堅持地中海飲食的人患認知障礙症的風險降低了約23%。研究人員發現，縱使有家族遺傳史的認知障礙症，在地中海飲食法之下，也有一定程度的改善。

地中海飲食法有助降低患認知障礙症的風險（Envato）

地中海飲食法是什麼？

究竟甚麼是地中海飲食？它主打食用大量的新鮮蔬果、豆類、堅果與全穀物，並配以健康的橄欖油和深海魚；同時適量進食奶製品，並減少進食紅肉以及牛油（奶油／黃油）等飽和脂肪。

英澳瑞典科學家防認知障礙飲食法



1）橄欖油為主要烹調油。

2）每天食用最少400克蔬菜，當中200克為生機飲食或沙律。

3）每天食用最少240克水果，當中不超過100毫升果汁。

4）每天食少於150克紅肉或精製肉類。

5）每天攝取少於12克牛油或人造牛油。

6）每天飲少於一罐含糖的汽水或碳酸飲品。

7）每天飲125毫升紅酒。

8）每星期食最少3次，每次150克豆類。

9）每星期食最少3次，每次100至150克魚或貝類，最好是含奧米加3的魚類。

10）每星期食少於3次由商店購買的蛋糕、餅乾或甜品。

11）每星期食最少3次，每次30克堅果類。

12）肉類方面，較多用白肉取替紅肉。

13）每星期2份以番茄、洋蔥、韭菜或大蒜烹調的菜式。



這些食物需要一起食用，才可以達至理想的效果，單獨食用任何一種則無法降低患認知障礙症的風險。這些飲食法，含足夠水果、蔬菜、全麥和健康脂肪，而且加工食品、紅肉和飽和脂肪的含量也低。

參考資料：BMC Medicine、BBC