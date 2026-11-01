尿頻飲食｜長者夜尿多怕失禁？醫生建議戒5類食物+食雞蛋護膀胱

長者是尿失禁的高危一族，國際尿控協會（ICS）數據指出，全球75歲以上長者約有40%受失禁問題困擾。美國泌尿科專科醫生指出，膀胱健康與日常飲食有莫大關係。今次《香港01》長者生活頻道「01金齡」將為大家介紹5種刺激膀胱的食品，以及3類有效保護膀胱的食材。



全球75歲以上的長者中，有高達40%受失禁問題困擾。（網上圖片）

長者膀胱功能下降 往往忽略飲食的影響

年齡增長對泌尿系統的影響，首先是膀胱容量減少，其次是膀胱收縮與控制排尿的能力減弱。雖然大部分長者都會經歷這些變化，但失禁絕對不是衰老必經的過程。

很多長者會忽略飲食與膀胱的關係，以為只有飲水量多少才會影響排尿，卻不知道食物亦會刺激膀胱。美國泌尿科專科醫生Anika Ackerman指出，對於膀胱敏感或患有膀胱過度活躍症的人士來說，不當飲食會令症狀惡化。為了保護膀胱健康，她建議應限制或避免以下食物及飲品：

5種刺激膀胱的食物及飲品

1）咖啡

美國泌尿科醫生Fenwa Milhouse指出，咖啡中的咖啡因有輕度利尿作用，會讓身體產生更多尿液，增加膀胱活躍程度。咖啡因還會增加排尿的急切性，使長者更難控制膀胱，容易出現漏尿。

2）柑橘類水果

柚子或橙都是酸度高的水果，酸性會刺激膀胱內壁並加劇疼痛症狀。如果有尿路感染、間質性膀胱炎或膀胱過度活躍症，應避免食用。

柚子或橙都是酸度高的水果，酸度會刺激膀胱內壁。（網上圖片）

3）番茄

番茄的酸性很強，會增加尿液的酸度，是誘發膀胱疼痛的主因之一。Fenwa Milhouse補充，煮熟的番茄較新鮮番茄更酸，對膀胱內壁的刺激更嚴重，患者應限制或盡量不吃煮熟的番茄。

4）加工肉類

加工肉類的添加劑對膀胱有害，許多加工肉均含有硝酸鹽，這是一種常見的致癌物，進食過多會增加患上膀胱癌的風險。

5）辛辣食物

泌尿科專科醫生Anika Ackerman指出，辛辣食物很容易傷害膀胱內膜細胞。若原本膀胱機能欠佳，或患有間質性膀胱炎，吃太辛辣會讓症狀進一步惡化。

辛辣食物很容易傷害膀胱內膜細胞。（網上圖片）

3類改善頻尿問題食物

除了避開刺激性食物，從日常食療角度出發，長者亦可多進食以下3類食物，有助於鞏固盆骨底肌肉及保護膀胱：

1）含豐富蛋白質食物

攝取瘦肉、魚肉、雞蛋等優質蛋白質，有強化肌力的作用，能幫助維持骨盆底肌群的力量，有助預防及改善漏尿與頻尿問題。

攝取瘦肉、魚肉、蛋等優質蛋白質，有強化肌力的作用。（網上圖片）

2）溫潤身體食物

牛蒡、紅蘿蔔、白蘿蔔、蓮藕、南瓜、大蒜及肉桂等食材，具有溫潤身體的效果，從養生角度能避免身體受寒而導致頻尿。

3）保護黏膜食物

鮮淮山、蓮藕、芋頭等食材含有豐富黏液蛋白，能幫助保護膀胱黏膜的健康，對預防頻尿同樣有效。

山藥、蓮藕、芋頭等食材能幫助保護膀胱黏膜的健康，也對預防頻尿有效。（網上圖片）

資料來源：HuffPost／家天使／國際尿控協會（ICS）

本文作者：張雨靜



《香港01》「01金齡」頻道編輯，日常專注發掘銀髮族生活消閒與理財資訊。平時會四出尋找適合長者的旅遊熱點、養生保健貼士和各項優惠。遇到退休規劃、醫療保險及財富管理等理財硬知識，就會化繁為簡，寫成生動貼地的實用指南。希望能成為老友記的得力助手，陪大家一起好好規劃安心的退休生活。



本文作者：黃偉麟



《香港01》「教煮」頻道編輯，擁有多年新聞及數碼媒體經驗。日常負責策劃專題與核查新聞，專注發掘食材科學、膳食營養及銀髮族健康資訊。遇到難懂的現代營養學及烹飪知識，就會化繁為簡，寫成淺白易明的實用指南。寫作時講求科學實證與追溯來源，希望能幫大家把關食品安全，讓讀者吃得安心又健康。

