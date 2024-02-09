深田恭子40歲身材依然火辣！日劇女王3個月減12kg：喝這溫度的水

14歲就出道的「日劇女王」深田恭子，擁有甜美的臉龐、性感的身材，她除了演戲，還出過多本寫真集。今年 40歲的她，以電視劇《18／40兩人的夢想與愛情》回歸，在劇中與福原遙擔任雙女主角。



深田恭子曾經胖到70kg，但她靠著飲控和運動在3個月內瘦下12kg，一起看看她減肥成功的原因吧！

深田恭子4大瘦身秘訣，即使已40歲但身材依然火辣！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 「香蕉」減肥法

深田恭子在減肥時的早餐都是「香蕉+水」，因為香蕉有豐富的膳食纖維，搭配水還可以讓腸道順暢，同時提升新陳代謝、增加飽足感，對控制體重很有幫助~深田恭子只有在早餐上特別講究，午餐和晚餐則是沒有太多的限制，不過她會規定自己晚餐要在8點前吃完，並且絕對不吃宵夜！

2. 「泡菜」減肥法

很多人都認為泡菜是醃製物，所以在減肥時不能吃，但其實泡菜裡的辣椒素可以提高人體體溫、刺激出汗，最重要的是提升代謝功能！也可以靠吃泡菜控制血糖，避免脂肪堆積在體內。減肥期間吃清淡的減肥餐，再加上口味稍重的泡菜能開胃，讓飲食不單調，不過也要注意攝取的量，不是吃越多泡菜就會變瘦喔！

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3. 「喝水」減肥法

深田恭子習慣喝40～50度的溫水，因為溫水能加速腸胃消化、緩解便秘、促進血液循環，同時促使排汗利尿。多喝溫水可以保持身體和內臟的溫度，只要內臟溫度升高1°C，基礎代謝率可以提升10~12%。對女生而言，多喝溫水不但有助於減肥，還能排毒、預防虛寒的症狀。想要達到最好的瘦身效果，建議在每天起床時和飯前多喝水~

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4. 靠「衝浪」健身

氣質又甜美的深田恭子，其實非常喜歡從事戶外運動，像是游泳，不到5歲就學會游泳的她，甚至還說自己上輩子是隻「海豚」！近幾年，深田恭子開始挑戰「衝浪」，衝浪需要用到全身的力量，特別是需要靠雙腿和核心出力保持平衡，因此是個很有效的減肥運動。平均每小時就能消耗400卡的熱量！

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