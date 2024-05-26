K-pop女偶像「日本搜索量排行榜」出爐　12頭身美女張員瑛只排第3

日本可說是是所有 K-pop 偶像必涉足的市場之一，更是 K-pop 音樂的第二大市場，加上日本對實體專輯有著強烈的執念，光是消費金額每年就能高達 30 億美元，而這不僅能窺見韓團的魅力無極限，到哪總能掀起熱潮、討論外，大家是否好奇，在眾多的 K-pop 偶像之中有哪幾位在日本人氣最高呢？



今天小編也特地整理出了 2024 第一季 K-pop 女偶像「日本 YouTube 搜索量」TOP 5 的名單，一起來看看你心目中的女神上榜沒！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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TOP 5：洪恩採 (LE SSERAFIM)

大勢團體 LE SSERAFIM 由宮脇咲良、金采源、許允眞、中村一葉和洪恩採五名成員組成，而團隊中的忙內兼團寵恩採，在12歲時，參與了夢想演唱會時看到 SEVENTEEN 粉絲應援的樣子，從而萌發出成為 K-POP 歌手的想法，並在下定決心後進入正式的舞蹈學院學習，直到 2021 年正式年通過了 SOURCE MUSIC 娛樂的三次試鏡，成為練習生，並在隔年順利以 LE SSERAFIM 的成員出道，或許是因為年紀的關係，加上其他成員們過去都有豐富的舞台經驗，讓當時剛出道的恩採受到不少人的質疑，但俗話說:「只要是寶石總有發光的一天」，在 2023 年 MAMA 頒獎典禮上恩採用 Solo 舞蹈表演證明了自己的實力，不僅獲得了觀眾們的讚賞，身上的閃光點也逐漸被大眾發現，如今不僅接下了《音樂銀行》固定班底主持，還擁有自己的綜藝節目《恩採的明星日記》熱情外向的個性、與深俱來的綜藝感和主持天賦，都讓粉絲、大眾期待他後續的發展！

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TOP 4：金采源 (LE SSERAFIM)

再來登上榜單第四名的，正是與洪恩採同為 LE SSERAFIM 一員的金采源，身為隊長的她，似乎從小就展現出了想成為歌手的決心，從小就對唱歌非常感興趣的她，不僅參加過幼兒歌曲比賽、KBS 創作兒童歌曲比賽外，更從就讀國小開始就是合唱團的一員，到了高中後采源便下定決心，自己未來的夢想就是成為一名歌手，於是開始在家獨自練習唱歌跳舞，並於 2018 年通過了 Woollim 娛樂的選秀成為了練習生，同年便參與了人氣選秀節目《PRODUCE 48》以第 10 名之姿成功出道，成爲限定女子團體IZ*ONE的成員之一，並在限定團結束後與 SOURCE MUSIC 簽訂專屬合約，加入了 LE SSERAFIM，而出眾的唱歌、舞蹈實力都被認證是新生代女團中的佼佼者，出眾的外貌更是吸引了不少粉絲，雖最近因科切拉上的表演受到許多爭議，但采源的實力仍然獲得不少網友們的認可！

TOP 3：張員瑛 (IVE)

榮獲本榜單第三名殊榮的，正是近期女孩們時尚 icon 指標之一的 IVE 成員張員瑛，擁有 173 高挑身材的她，不僅有著「人間洋娃娃」之稱，更是眾多時尚品牌爭先邀請的代言人之一，人氣之所以這麼高除了因擁有甜美的長相外，還擁有強大的精神內核，出道時僅 14 的員瑛，第一次出現在大眾視野便是參與選秀節目《PRODUCE 48》並以 C 位成功出道，但員瑛或許是樹大招風，加上當時剛好被爆出《PRODUCE 48》節目作假的事件，讓員瑛陷入了尷尬的境地，也成為了受到最多非議的成員之一，更出現了許多黑料如：欺負成員、耍大牌、做作等，而面對這些流言蜚語員瑛卻展現出了比同齡人更沉穩、內斂的素養，不僅經常說出許多正能量金句，也時常告訴大家「愛自己比什麼都重要」，如此正面又美貌的女孩，要大家怎麼不入坑！

TOP 2：Momo (TWICE)

由娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛、Momo、Sana、Mina、子瑜所組成的 TWICE，是 JYP 娛樂透過實境選秀節目《SIXTEEN》所選出的實力成員，出道後更以甜美青春又充滿活力的魅力擄獲無數粉絲的心，而在團體中身為日本成員的 Momo 自出道起就因突出的舞蹈實力而備受關注，小時候因受姐姐平井波奈影響，啟發對跳舞的興趣，3 歲就開始學舞的她，因在 YouTube 上傳自己跳舞的影片，正巧被 JYP 娛樂相關人士看到，於是進入 JYP 試鏡，並於 2015 年參加節目《SIXTEEN》最終以 TWICE 順利出道，除了是隊中的主舞擔當外，出色的舞蹈實力更是被許多專業舞蹈老師公認是「K-pop 圈最會跳舞女 idol 」，強而有力、乾淨俐落的舞蹈風格，每每 solo 表演時總能衝上熱搜，今年二月剛攜新專輯回歸的她們，不僅與許多愛逗們合跳逗趣的 Challenge 舞蹈，Momo 的個人直拍更是在 YouTube 上突破 22 萬點閱率，可見舞台魅力不容忽視，令人分分鐘入坑！

TOP 1：Sana (TWICE)

再來眾所期待的第一名由 TWICE Sana 拿下！與 Momo 同為日本成員的她，會進入演藝圈的契機相當獨特，僅因祖母說的一句:「要是能上電視就好了」，而成了 Sana 前進演藝圈的目標，或許 Sana 本就是當藝人的命，沒多久便在購物中心遇到了 JYP 娛樂的星探，並在通過全球海選後加入了 JYP ，而形象給人呆萌、開朗的性格的 Sana ，在練習生時期參與《Sixteen》實境生存節目，面對不合作的隊友與分歧時，扛起了團體中的領導的角色，成為第一個在綜藝節目上備受關注的成員，而認真、負責的性格更是在當時圈住了一票粉絲，最終也憑著個人魅力成功以 TWICE 成員出道，而最近正在幫忙代班主持網路綜藝《일일칠 》的 Sana，在節目中與好友 (G)I-DLE 薇娟的互動更是被粉絲大讚:「太可愛」、「畫面太美了」，出色的主持口才成為大家討論的話題外，更成功吸引近 200 萬點閱，人氣不容小覷，拿下第一絕對實至名歸！

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