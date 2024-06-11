政府工｜6月15份月薪逾20K政府工 有份27K任何學位+零經驗超級筍

公務員事務局公布，行政長官會同行政會議決定在2024至25年度，劃一上調公務員的薪酬3%，生效日期追溯至4月1日。政府工向來有鐡飯碗之稱，最近又再招聘新人，放出不少極正空缺，其中文旅局總項目經理同康文署市場及業務拓展總監最高薪酬更達$133,090！除此之外亦有兩份筍工，分別係印務主任同民政行政助理。印務主任唔需要大學學位，最高薪酬都有45K，而民政行政助理薪酬都有27K，無經驗有任何大學學位都可以申請！



【漁農自然護理署-二級農林督察】

月薪：$22,895起

截止日期：14/06/2024 23:59:00

+ 2

入職條件：

(a) (i) 持有本港理工學院/理工大學或香港專業教育學院/工業學院/科技學院頒發的文憑或高級證書，主修管理學、自然科學或相關科目，或具同等學歷；或

(ii) 持有農業或林務學校/學院頒發的認可文憑，或具同等學歷；以及有一年郊區/植物/野生生物管理的實際經驗；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考達第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

二級農林督察(自然護理及郊野公園)主要被調派執行與保育及管理郊區有關發牌及執法的工作；負責戶外調查、培訓、遊客服務及教育的工作。

(註：可能須在本港任何地區工作；輪班工作、當值候命，以及在派駐基地以外的地方通宵工作；駕駛部門車輛；以及在擔任執法工作時穿著制服。)

薪酬：

總薪級表第8點（每月22,895元）至總薪級表第21點（每月45,640元）

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格[G.F. 340(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請書，須於二零二四年六月十四日或之前送交九龍長沙灣道303號長沙灣政府合署5樓漁農自然護理署 。請在信封面上註明《申請二級農林督察(自然護理及郊野公園)》，並確保已貼上足夠郵資。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

【機電工程署 -助理屋宇裝備工程師】

月薪：$39,435起

截止日期：13/06/2024 23:59:00

+ 1

入職條件：

(a) 具備取得香港工程師學會法定會員資格（屋宇裝備界別）所需的全部學歷，或同等學歷；

(b) 完成獲香港工程師學會預先認可的正式訓練，或同等訓練，或於取得有關資格後在屋宇裝備工程方面具備最少兩年專業人員工作經驗；

(c) 在綜合招聘考試能力傾向測試試卷中取得及格成績；

(d) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用及英文運用）中取得一級成績，或具同等成績；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 執行法例及提供規管和諮詢服務；

(b) 操作及維修各類屋宇裝備系統和設備，並進行改善項目／工程；以及

(c) 提供設計、採購、工程管理及其他技術顧問服務。獲取錄的申請人，可能會派駐其他部門工作，並須

(i) 不定時／在偏遠地區／在惡劣環境下工作；

(ii) 執行輪班工作／上班候命／隨時候召／緊急職務；以及

(iii) 穿著制服／保護衣物。

薪酬：

總薪級表第18點(每月39,435元)至總薪級表第27點(每月60,065元)

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年或直至該人員取得必要具備的專業資格，以較遲者為準，最長可達五年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格(G.F.340[(7/2023修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2024年6月13日或之前送達香港九龍啟成街3號機電工程署7樓招聘及升任組。申請日期以信封上郵戳所示日期為準。信封面須註明「申請助理屋宇裝備工程師職位」。申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【政府物流服務署-印務主任】

月薪：$22,895起

截止日期：20/06/2024 23:59:00

+ 3

入職條件：

(1) (a) (i) 在香港中學文憑考試中國語文科、英國語文科及數學科考獲第2級或以上成績，以及另外兩科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

在香港中學會考中國語文科、英國語文科、數學科及另外兩科考獲第2級╱E級或以上成績，或具同等學歷；

(ii) 持有職業訓練局發出的印刷證書，或具同等學歷；

(iii) 具備三年從事印刷業的工作經驗；以及

(iv) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。或

(b) (i) 持有職業訓練局發出的印刷文憑，或具同等學歷；以及

(ii) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等學歷。以及

(2) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a)籌劃、統籌和監督印務工作；

(b)制定工作規格；

(c)統籌送運工作；以及

(d)協助管理一個工作小組╱小隊的運作。此外，印務主任須輪班工作及在有需要時逾時工作。

薪酬：

總薪級表第8點 (每月 22,895元) 至總薪級表第21點 (每月 45,640元)

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格[G.F.340 (7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 填妥的申請書須於二零二四年六月二十日或之前連同學歷(本地及非本地)證書、修業成績單及相關工作經驗證明文件副本(如適用)送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組。請於信封面上清楚註明「申請印務主任職位」，而信封上的郵戳日期將視為申請日期。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請人如在網上遞交申請書，必須於二零二四年六月二十七日或之前，將所需證明文件副本送達香港北角渣華道333號北角政府合署10樓政府物流服務署聘任小組(請在信封面和所有文件副本上註明網上申請編號)。

【地政總署-產業測量師】

月薪：$68,940起

截止日期：17/06/2024 23:59:00

+ 3

入職條件：

(a) 為香港測量師學會產業測量組的正式會員，或具備同等專業資格；

(b) 在取得上述專業資格後至二零二四年八月三十一日，具備至少一年估價及產業管理╱產業代理╱物業發展方面的相關工作經驗；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「一級」成績，或同等成績；以及

(d) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 管理及批出土地；

(b) 擬備批地文件，包括賣地╱批地╱換地條件、短期租約和牌照；

(c) 修訂批租條件；

(d) 為契約修訂、換地、收地和其他與土地行政工作相關的事宜估價；

(e) 收地和評估補償；

(f) 政府批租土地的發展管制和管理；以及其他所需職務。

(註：可能須調派往政府決策局或其他部門工作。)

薪酬：

總薪級表第30點(每月港幣68,940元)至總薪級表第44點(每月港幣116,165元)

聘用條款：

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢服務中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請表格，連同詳列相關工作經驗的履歷、學術和專業資格證書及修業成績的副本，以及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)，須於截止申請日期或之前送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請產業測量師職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把詳列相關工作經驗的履歷、學術和專業資格證書及修業成績的副本，以及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)寄交以下的香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請產業測量師職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【庫務署-庫務會計師】

月薪：$68,940起

截止日期：14/06/2024 23:59:00

+ 3

入職條件：

(a) 為香港會計師公會會計師，或具同等資格；

(b) 於獲得資格後，具備至少一年有關工作經驗（請在「截至目前為止的全部就業詳情」部分內的「工作性質」下填寫獲得資格後之相關工作經驗的職責細節）；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；

(d) 符合以下語文能力要求：在綜合招聘考試的英文運用試卷和中文運用試卷中分別取得二級和一級成績，或在其他考試取得同等成績；以及操流利粵語及英語；及

(e) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

招聘考試：申請人必須參加暫定於二零二四年七月二十一日在香港舉行的筆試，並須在有關筆試取得及格成績，方可獲邀請參加遴選面試。該筆試為英文寫作試卷，目的是評估申請人的撰寫及組織能力。

由於審核所有申請需時，申請人獲邀請參加筆試並不表示已符合庫務會計師的入職條件。

職責：

庫務會計師主要派駐於各政府部門／決策局擔任專業會計職務，例如財務會計、成本及管理會計、系統發展、內部稽核、會計調查工作、貸款／基金管理、津貼／資助計劃的財務監察及管理等。

薪酬：

總薪級表第30點（每月68,940元）至總薪級表第44點（每月116,165元）

聘用條款：

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘三年。獲取錄的申請人通過試用關限後，或可獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請人須以政府職位申請書G.F. 340 (Rev. 7/2023)提出申請。申請表格可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 申請表格填妥後，連同(a)綜合招聘考試成績及同等考試成績(如適用)副本；(b) 《基本法及香港國安法》測試成績副本副本；及(c)有關專業資格的證書副本，須於截止申請日期或之前郵寄或親身送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓21樓庫務署部門人事組。信封面請註明「申請庫務會計師職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。透過網上遞交申請者，必須於二零二四年六月二十一日或之前將上述所需證明文件副本郵寄或親身送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓21樓庫務署部門人事組，並於信封上及每一頁有關的文件副本上清楚寫上其網上申請編號。申請人會以電郵方式獲發認收通知。

【文化體育及旅遊局-總項目經理】

月薪：$133,090

截止日期：21/06/2024 23:59:00

+ 5

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒發的工商管理、市場學、傳播、數碼營銷或相關科目學士學位，或具同等學歷。擁有更高相關學歷更佳；

(b) 在取得相關學歷後，具備以下的相關工作經驗 –

(i) 最少15年從事全方位(傳統及數碼)廣告宣傳、市場推廣或傳訊管理的工作經驗，當中包括最少10年在大型公共或私營機構從事相關工作，並擔任管理層或更高職位；

(ii) 曾負責制訂策略以營造品牌、企業形象及進行受眾分析，並領導團隊執行全方位宣傳計劃；

(iii) 曾負責製作創意內容，包括策劃、設計及建立網站。對使用者體驗、使用者介面最佳做法、搜尋引擎行銷及優化、社交媒體管理及數碼趨勢具敏銳觸覺，並具備與相關機構及承辦商合作的深厚背景；

(iv) 曾負責策劃及執行凝聚受眾參與、締造夥伴協作、跨界別/跨機構合作或鼓勵公眾關注及支持的活動；

(c) 具備卓越的領導能力，能帶領團隊面對不同的挑戰並完成任務；

(d) 具備良好的人際及溝通技巧，善於團隊合作，能與多方持份者建立關係；

(e) 中英文書寫能力俱佳，能操流利粵語、普通話及英語；以及

(f) 熟悉一般商業電腦軟件的應用，以及中文和英文文書處理。

職責：

就香港特別行政區將舉行的第十五屆全國運動會，第十二屆全國殘疾人運動會及第九屆全國特殊奧林匹克運動會，負責監督宣傳及市場開發相關工作，主要職責包括但不限於：

(a) 制定及落實宣傳推廣及市場開發(包括贊助計劃)的整體策略；

(b) 與內地及澳門當局，以及相關政府部門和持份者就宣傳推廣及市場開發(包括贊助計劃)的所有事宜進行商討及合作；

(c) 監督所有宣傳推廣及市場開發活動的營運、管理、財務及採購事宜；

(d) 協調設計及製作紀念品及宣傳物品；

(e) 擔任相關委員會或工作小組的成員，就宣傳推廣及市場開發事宜準備討論文件並出席會議；以及

(f) 執行其他受指派的職責。

聘用條款：

獲取錄者將按非公務員合約條款聘任，合約期由首次執行職務日起計至2026年1月31日。受聘人或需超時及不定時工作及在周六、周日及公眾假期工作，以及在戶外執行職務。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

申請人須遞交以下文件到香港灣仔告士打道5號稅務大樓29樓全國運動會香港賽區統籌辦公室，或電郵到ngco@cstb.gov.hk。

(i) 填妥的申請書[G.F.340（7/2023修訂版）]（可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載）；

(ii) 詳盡履歷，仔細說明過往於有關行業的經驗、相關受僱記錄及工作職責；以及

(iii) 學歷資格證明書和過去受僱記錄的副本。

【發展局-文物主任】

月薪：$54,680

截止日期：13/06/2024 18:00:00

+ 2

入職條件：

(a) 持有本港大學頒發的建築學、屋宇／房地產測量學、城市規劃學、土木工程學學士學位，或具同等學歷；

(b) 持有有關文物建築保育或建築保育的深造文憑，或具同等學歷；

(c) 在取得上述(b)的深造文憑資格後，最少具備四年全職工作經驗，當中具備相關領域之工作經驗者，將獲優先考慮；

(d) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(e) 中、英文書寫能力俱佳，能操流利英語和粵語。

職責：

(a) 協助處理文物影響評估研究工作；

(b) 就歷史建築之維修及修繕工程，提供意見及技術支援；以及

(c) 就歷史建築之活化再利用工程計劃，提供意見及技術支援。

聘用條款：

獲錄用的申請人將按非公務員合約條款聘任，為期約一年。合約屆滿後是否獲續聘，須視乎屆時發展局工務科的服務需求，以及受聘人的工作表現而定。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]，可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的表格，須在截止申請日期或之前送抵香港灣仔告士打道5號稅務大樓14樓古物古蹟辦事處行政小組，信封上清楚註明「申請文物主任(非公務員職位空缺)」。信封上的郵戳日期將視為遞交申請的日期。

(c) 申請人亦可通過公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

【教育局-助理項目主任】

月薪：$35,775

截止日期：13/06/2024 18:00:00

+ 3

入職條件：

(a) 已根據《社會工作者註冊條例》(第505章)註冊為註冊社會工作者(第1類)；

(b) (i) 持有香港所頒授主修社會工作的學士學位，或具備同等學歷；或

(ii) 持有香港所頒授的學士學位[除上述b(i)項外]，或具備同等學歷，並已在認可院校修畢認可的社會工作研究生課程，或具備同等學歷；或

(iii) 持有香港所頒授的學士學位[除上述b(i)項外]，或具備同等學歷，並持有認可院校的認可社會工作碩士學位，或具備同等學歷；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試取得合格成績；

(d) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷(中文運用及英文運用)中取得「二級」成績，或具備同等成績；

(e) 具備良好中、英文口語及書寫的溝通能力，能操流利普通話更佳；

(f) 具備良好電腦知識，尤其文書處理、試算表、簡報軟件及中、英文輸入法；

(g) 具備良好品格及人際溝通技巧；以及

(h) 主動及具備獨立工作能力。

職責：

(a) 為小學輔導人員／學校社工在處理小學缺課個案時提供支援及意見；

(b) 協助定期檢視小學輔導人員／學校社工提交的缺課個案報告及為小學缺課個案制定介入策略及方案；

(c) 管理或協助督學監察小學缺課個案的進展及在需要時直接介入處理小學缺課個案；

(d) 轉介小學缺課個案予其他政府部門或非政府社會福利服務機構，並協助統籌這些服務；

(e) 協助督學處理在執行《教育條例》(第279章)的相關事項；

(f) 協助計劃、執行及管理為小學輔導人員／學校社工提供的培訓課程；

(g) 在有需要時以個案工作員的角色處理缺課個案，為缺課個案提供輔導服務，協助這些缺課學生重返校園；

(h) 執行其他與缺課個案相關的職務，包括處理中學缺課個案及由上級指派的工作；以及

(i) 在有需要時於非辦公時間為缺課學生及其家庭提供支援服務。

聘用條款：

獲錄用者將會按非公務員合約條件聘用，合約期1年。

申請手續：

郵寄✔️

(a) 申請表格 [即G.F. 340 (Rev. 7/2023)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk) 下載。

(b) 申請書須於截止申請日期或之前送達九龍九龍塘沙福道19號教育局九龍塘教育服務中心西座1樓W108室教育局學校行政分部學位安排及支援組缺課個案專責小組。

【環境及生態局-媒體經理】

月薪：$60,065

截止日期：21/06/2024 18:00:00

+ 4

入職條件：

(a) 持有本地大學頒授的學士學位或具同等學歷，並主修新聞/傳理/政治研究/公共關係；

(b) 在取得有關學歷後，具備最少八年從事媒體/新聞/公共關係/公共事務相關全職工作經驗，當中具備最少五年全職社交媒體推廣經驗（包括管理社交媒體平台及撰寫文案）。申請人如具備於政府部門/公營機構或環境相關界別的工作經驗，將獲優先考慮；

(c) 具備良好的中英文會話及書寫能力，並在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科和中國語文科取得第2級或以上成績，或具備同等成績

(d) 熟悉資訊科技，社交媒體運作及多媒體工具（包括MS Word, Excel, PowerPoint,圖像設計及影片編輯軟件，如Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere, After Effects, and Final Cut Pro等）作出推廣及宣傳；

(e) 對社交媒體管理具備優秀的知識，並具備運作社交媒體帳號/專頁作商業用途的經驗（例如YouTube, Facebook, Instagram及其廣告平台）；熟悉內地社交平台，包括微信，微博及小紅書為佳；

(f) 具備良好的影片影像製作、拍攝、剪輯、資訊圖表製作、文稿和社交媒體貼文撰寫的知識及使用設計軟件的技巧；

(g) 具備良好的研究技巧，包括運用網上資源；

(h) 外向、主動、可靠、盡責、積極及工作仔細；

(i) 能在壓力下如期完成工作；及

(j) 對環境/食物及環境衛生政策有相當濃厚興趣及認識者優先。

職責：

(a) 領導及制訂有效的公共關係策略包括公眾參與，社交媒體推廣以及表述新政策及行動，並加強與公共關係投標者的溝通和關係；

(b) 監察社交媒體上與環境及生態局工作範疇有關的新聞，分析民情及社交媒體的相關趨勢，管理環境及生態局的社交媒體平台，評估數碼推廣活動的成效從而接觸更多群眾及與本地社區組織維持良好關係；

(c) 製訂宣傳概念，編製影片講稿，製作特定主題影片，負責社交媒體上進行與政府官員活動和會面的視頻直播；

(d) 跟進邀請環境及生態局副局長出席活動事宜，就活動安排與政府部門/舉辦機構聯繫及從負責組別取得講稿或預備活動中使用的演講文稿；

(e) 管理團隊執行日常工作；及

(f) 因應需要執行其他職務。

聘用條款：

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期二十四個月。續約與否須視乎運作需要和受聘人的工作表現而定。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請書G.F. 340（Rev. 7/2023）可於民政事務總署各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達香港添馬添美道2號政府總部東翼15樓環境及生態局行政組(經辦人：行政主任(人事))，信封面須註明申請的職位名稱。

(b) 申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。申請人請盡量在申請書內提供電郵地址。

【環境保護署-項目助理】

月薪：$20,165

截止日期：14/06/2024 23:59:00

+ 3

入職條件：

(a) 在香港中學文憑考試五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或在香港中學會考五科包括中國語文科和英國語文科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 在取得有關學歷後，具備最少一年的全職工作經驗；

(c) 具備合約管理及／或數據管理的經驗佔優；

(d) 熟悉電腦操作和應用程式，例如Microsoft Word和Excel，具備Microsoft PowerPoint，Access，及／或地理信息系統應用平台的知識和經驗佔優；

(e) 具備良好的中、英文會話和寫作能力；

(f) 具備良好的溝通技巧、獨立、積極主動和樂於學習；以及

(g) 熱衷環境保護，尤其在減廢及回收方面。

職責：

(a) 支援實地視察，以監察可回收物料的收集和回收服務；

(b) 支援合約管理的工作，例如數據輸入、檢查提交文件和記錄存檔；

(c) 協助推行業界支援計劃；

(d) 處理查詢，並協助推動減廢及回收計劃和措施；

(e) 處理一般文書和行政工作，例如安排會議和活動；以及

(f) 執行上司指派的其他職務。

聘用條款：

獲錄用者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請書G.F. 340（Rev. 7/2023） 可於民政事務總署各區民政事務處的民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，亦可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b) 以親身或郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達香港堅尼地城域多利道88號2樓東翼環境保護署資源回收組，信封面須註明申請的職位名稱。

(c) 申請人請盡量在申請書內提供電郵地址。申請人亦可透過公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）作網上申請。

【民政事務總署-行政助理】

月薪：$27,890

截止日期：14/06/2024 17:00:00

+ 1

入職條件：

(1) 持有香港任何一所大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(2) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具同等成績；

(3) 具備良好中英文書寫能力並操流利粵語和英語；

(4) 具備良好電腦知識，包括MS Excel、PowerPoint及中文電腦文書處理；以及

(5) 具行政工作、聯絡或公關經驗的申請人可獲優先考慮。

職責：

(1) 協助執行、籌辦、監察和評估社區參與項目和活動，地區小型工程項目，及合約管理事宜；

(2) 就區議會、關愛隊或民政事務處的日常運作提供行政支援；

(3) 為民政事務處轄下的委員會/工作小組提供支援；

(4) 解答有關大廈管理事宜的查詢及應邀出席業主立案法團會議；

(5) 按需要執行戶外工作；以及

(6) 在有需要時執行其他職務。

聘用條款：

(1) 申請人如獲聘用，將會按非公務員合約條款受聘，合約期約數月至一年；

(2) 受聘人獲續約與否須視乎工作表現及工作需要而定；以及

(3) 受聘人或需要超時工作、不定時工作，及在星期六、日及公眾假期工作。

申請手續：

郵寄✔️

(1) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政事務總署各區民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk/)下載。

(2) 申請表格填妥後，須連同學歷的副本，於截止申請日期或之前郵寄或親身送交香港西灣河太安街29號東區法院大樓11樓1127室。請在信封面上註明"申請行政助理職位"。

【民政及青年事務局-高級行政經理】

月薪：$79,930

截止日期：20/06/2024 18:00:00

+ 4

入職條件：

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科均考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，具備至少8年數碼項目管理的全職工作經驗（於大型機構或跨國企業的工作經驗更佳），當中至少有3年擔任管理層職位；

(d) 在領導數碼轉型項目方面往績良好，具備管理流動應用程式的專業知識，並精通項目管理方法；

(e) 必須具備管理策略性會員計劃或數碼市場推廣的經驗；

(f) 善於解決問題，了解青年思維方式，並能掌握本港18至35歲青年的潮流和溝通模式及渠道；

(g) 在急速的工作節奏下仍能獨立工作；

(h) 能同時兼顧不同任務和在工作上無懼壓力或不確定情況；以及

(i) 協調能力與人際溝通技巧超卓，中英語文講寫能力俱佳；懂普通話者佔優。

職責：

(a) 為以青年為本的流動應用程式籌劃、推行和監察其持續開發及優化工作；

(b) 與不同持份者緊密合作，把其用戶業務要求轉化為切實可行的系統開發建議／解決方案；

(c) 與外部承辦商緊密合作並監察其表現，以及監督內部團隊的流動應用程式功能開發和設計工作，使之與政府目標一致；

(d) 與其他政策局／部門、公私營界別及／或其他外界伙伴探求合作機會，並建立策略伙伴關係；

(e) 為以青年為本的流動應用程式籌劃和推行宣傳推廣策略，並為該流動應用程式招攬用戶和維持公眾認知度；

(f) 因應開發、維護並優化該流動應用程式及其內容與宣傳工作的需要，制訂並管控相關項目計劃、時間表和預算；以及

(g) 執行上級指派的其他職務，包括監督下屬工作和在正常辦公時間以外工作。

聘用條款：

獲錄用者將按非公務員合約聘用條款聘用，合約為期24個月

申請手續：

郵寄✔️

(a) 申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 填妥的申請表格，須於截止申請日期或之前送達香港添馬添美道2號政府總部西翼11樓民政及青年事務局青年事務部(遞交申請的日期會以信封上的郵戳日期為準)。請在信封上註明“應徵高級行政經理(青年事務部(1))職位”。

【香港警務處-心理學家助理】

月薪：$25,815

截止日期：21/06/2024 23:59:00

+ 2

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學頒授的心理學學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c) 操流利粵語及英語。

職責：

(a) 協助為警隊人員及其家屬提供心理輔導；

(b) 協助製備心理健康教育資料；

(c) 協助籌劃並推行心理健康教育計劃及活動；

(d) 協助進行心理學相關的研究；

(e) 為心理支援服務提供相關行政支援；以及

(f) 執行獲指派的其他職務。

(註：或須輪班及逾時工作。)

聘用條款：

獲取錄的申請人將按為期一年的非公務員合約條款聘任。

申請手續：

互聯網 ✔️

郵寄✔️

(a) 申請書 [G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該申請書也可從公務員事務局互聯網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b) 申請人須在申請書上詳細列明其學歷及工作經驗。已填妥的申請書，連同﹙一﹚學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；﹙二﹚工作經驗的證明文件副本；及﹙三﹚中英文水平的證明文件的副本，須於2024年6月21日或之前以郵寄方式送達香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組。信封面須註明申請的職位名稱。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局的網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2024年6月28日或之前把所需的証明文件副本郵寄至下列香港灣仔軍器廠街1號警察總部警政大樓35樓文職聘用組，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

【投資推廣署-助理經理】

月薪：$22,895起

截止日期：13/06/2024 17:00:00

+ 1

入職條件：

(a) 具備兩年在市場推廣、活動策劃、項目管理或相關領域獲得的全職工作經驗為佳。具備政府部門工作經驗較佳；

(b) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具同等學歷，以主修市場推廣、工商管理或相關學科為佳；

(c) 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得二級成績或具備同等成績；以及

(d) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel及PowerPoint。

職責：

(a) 協助執行活動，包括處理活動參加者邀請及登記、場地裝飾及佈置、展位管理、安排市場推廣物資及與服務供應商和部門內各小組聯絡；

(b) 提供行政支援，包括採購及付款事宜、整合報告，以及支援客戶關系管理系統及電子檔案管理系統；

(c) 協助更新本署網站的活動網頁，包括整合資料和發佈活動，為活動開展網上宣傳，並匯報有關系統的問題；以及

(d) 執行由上級委派的任何其他職責。

聘用條款：

獲錄取的申請人將按非公務員合約條款聘用，為期3個月，期滿後投資推廣署可酌情延長，惟累計不超過24個月。再次續約與否視乎屆時本署的服務需要及申請人的工作表現及品行而定。

申請手續：

互聯網 ✔️

申請人必須於2024年6月13日下午5時正（香港當地時間）或之前遞交以下文件：

(a) 詳細説明爲何申請人認爲自己適合本職位的申請信；以及

(b) 把完整的履歷表發送到電郵地址job@investhk.gov.hk；以及

(c) 透過公務員事務局互聯網站 (http://www.csb.gov.hk) 的G.F. 340網上申請系統遞交網上申請。

【康樂及文化事務署-市場及業務拓展總監】

月薪：$133,090

截止日期：14/06/2024 18:00:00

+ 4

入職條件：

(1) 持有本港大學頒發的學士學位，或具同等學歷；

(2) 香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2等級或以上，或具同等學歷；

(3) 操良好英語、粵語及普通話；及

(4) 具十年以上媒體、市場推廣、傳訊、公共事務或品牌形象工程工作經驗，其中七年須擔當

管理職位。

以下申請人將獲優先考慮：

(5) 具業務拓展的工作經驗，熟悉大型企業和機構及廣告代理運作；

(6) 具創意、營商精神和談判技巧；或

(7) 曾在機構或企業中擔任領導職位。

職責：

(1) 協助制定整體市場推廣及建立品牌形象計劃，包括使用現代市場推廣策略，加強使用媒體及電子平台，以推廣康樂及文化事務署(康文署)轄下的博物館、弘揚中華文化辦公室及藝術推廣辦事處(下稱“博物館”)的節目及跨組別活動；

(2) 為博物館策劃並統籌市場推廣及建立品牌形象計劃，包括建立及提升新建及現有文化設施的品牌形象，發展現有觀眾群和發掘及接觸新的觀眾層面，以及與社區不同界別建立網絡及夥伴關係。

(3) 策劃、推出及監察支持博物館公眾參與活動及特別項目的措施，包括為這些活動制定推廣及宣傳計劃，並檢討宣傳成效以作改善。

(4) 規劃並定期進行訪客及公眾意見調查及研究，並根據所得結果建議相應措施以改善博物館服務；

(5) 制定及監督推行市場推廣及宣傳策略以增加文化事務部各科之間的協同效應，例如為康文署圖書館及表演藝術項目進行聯合宣傳，以提升整體市場推廣及建立品牌形象計劃的專業性及效能；

(6) 領導下屬落實執行以上工作；及

(7) 執行其他由上級委派的工作。

（註：獲取錄者或須不定時、在周末及/或假日工作。）

聘用條款：

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期一年。

申請手續：

郵寄✔️

(a) 申請表格 [G.F. 340（7/2023修訂版）] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 (https://www.csb.gov.hk/tc_chi/recruit/application/331.html) 下載。

(b) 申請人須把填妥的申請表格，連同詳細履歷表，在截止申請日期或之前送達沙田鄉事會路138號新城市中央廣場第2座17樓1709及1711室市場及業務拓展組。請在信封面上註明「申請非公務員合約市場及業務拓展總監職位」。