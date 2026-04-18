改善失眠攻略｜醫師警告9個睡眠地雷：為何枕頭太高會越睡越累？

睡眠質素對維持健康的生活非常重要。不過港人因為生活節奏又快又繁忙，經常都會忽略了自己的需要，導致失眠。其實日常中的不少小習慣都會影響到睡眠質素，有睡眠專家就分享了9個導致失眠的壞習慣，一起來看看吧！



睡眠專家小林麻利子早前在日本雜誌VOCE上受訪時，列出了9個會令睡眠質素下降的常見壞習慣。當中又不少港人都會犯的謬誤。很多女生覺得手凍腳凍難以入睡時，都會選擇著襪睡覺以保暖，但小林老師就指出這樣其實反而會令睡眠質素下降！

令睡眠質素下降的9大壞習慣

【1】在重要工作/考試前一天夜瞓作準備

睡眠不足會降低認知能力和記憶力，令你的效率下降。而且緊張、不安定的情緒也會令睡眠時間減少有關，因此在壓力大的時候，將優質睡眠放在優先可能是更好的選擇。

【2】不開冷氣

不少人會為了省錢，或誤以為冷氣會影響睡眠質素而不開冷氣機。但這種忍耐反而會降低睡眠質素。冬天室溫應維持於20°C，而夏天則是26°C左右，按需要開冷氣吧。

【3】穿夜間胸圍

女生為了美胸穿的夜間胸圍為了維持胸部不會移位，一般都比較緊。而胸圍太緊就會導致血液循環不好，體溫下降就自然睡得不好。

【4】晏覺瞓得幾耐就幾耐！

若在日間躺下瞓晏覺，夜晚的睡眠質素就會大幅下降。如果要瞓晏覺，就應伏在檯面或保持靠著椅背身體坐起的狀態，並不要睡多於約10分鐘。

【5】為減肥犧牲睡眠、增加活動量

當您睡眠不足時，您的壓力荷爾蒙會增加，導致血糖水平升高，而多餘的糖會被轉化為脂肪。 不但如此，促進食慾的荷爾蒙也會增加，引致暴飲暴食。 因為早上的淺睡眠有助於增加糖代謝，如果持續維持短暫睡眠的生活，就很容易變肥。

【6】攰就早瞓

若你的就寢時間經常改變，有助於抗衰老的生長激素的分泌就會減少。透過設定固定的就寢時間，睡眠開始時生長激素的分泌量就會變得穩定。 最理想的睡覺時間是從凌晨12點開始。而 進入深度睡眠大概需要30分鐘，因此應提前15分鐘，約11:15pm左右上床睡覺。

【7】為保暖著襪瞓

市面上有不少用於舒緩水腳部疲勞和腫脹的產品，但這些有壓縮性的產品，可能並沒有考慮到對睡眠質素的影響。因為從腳背散發熱量、降低身體核心體溫有助促進深度睡眠， 這些「散熱點」被襪子遮住就會導致睡眠品質下降。如果雙腳冰冷，就在睡前用熱水浸腳吧。

【8】下半身真空睡覺

不穿內褲睡覺的開放感的確會讓人非常享受。不過在半夜或冬天睡夢中體溫容易下降，還是穿著鬆身內褲睡覺比較理想。

【9】穿毛毛睡衣

雖然毛毛睡衣好看，蓬鬆又舒服，但睡衣應按材質選擇，而不是方便性或外觀來選擇。 有研究指除了具有優異的透氣性和吸水性的絲綢、麻和棉等天然材料之外，其他的質料都會降低睡眠品質。 另外，因為運動褲是專為運動場合設計的，為了不移位脫落選用像筋、緊身設計，但這樣就會導致血液循環不良、體溫下降，影響你的睡眠。

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