男染疫後晨勃消失硬度不足變「小蒟蒻」專家揭病毒專攻3處致不舉

台灣染疫人數不斷攀升，當地一名林姓男大生在確診康復後，某日清晨醒來，突然發現自己晨間勃起消失，就連和女朋友親密時，也因勃起硬度不佳超尷尬！



心急如焚的他火速就診，經過一系列的檢查合併口服藥物治療，才順利改善。當地醫生指出，新冠肺炎病毒感染和男性的勃起功能大有關係！

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病毒主要透過降低肺部血氧飽和度、破壞陰莖海綿體血管內皮細胞、感染睪丸造成雄性素降低3個不同路徑影響勃起功能。

台北市立聯合醫院中興院區泌尿科主治醫生許哲維指出，許多外國報導指出，新冠肺炎病毒感染和男性的勃起功能大有關係，而近來台灣內染疫人數不斷攀升，而臨床上常見病人多半過去就有相關心血管疾病風險，如抽煙、肥胖、糖尿病等等風險因素，加上新冠病毒感染使其勃起功能更加衰退。

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而在治療部分，會詢問病人相關病史和評估其風險因素，進一步安排相關檢查，針對病人不同需求給予後續治療，可能的治療選項包括口服藥物、針劑、體外震波、合併治療或是以生活作息調適為主，各種方式均有其優缺點，建議與醫生充分溝通諮詢後，選擇最適合自己的處理方式。

許哲維提醒，疫情期間居家辦公少外出、常熬夜追劇或是運動頻率下降，這些都是男性勃起功能的「沉默殺手」；此外若發現有血精、血尿等問題時，更應該積極求診、接受檢查，切勿相信傳統偏方，適度運動搭配健康飲食和規律作息，對於染疫後的恢復才是根本之道。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】