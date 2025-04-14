ChatGPT 4o｜塔羅師要失業了？Threads爆紅「AI占卜法」教學公開

【ChatGPT 4o】ChatGPT竟然也能拿來塔羅占卜？近年來，算塔羅在年輕世代中成為了一種流行，近日在社交平台Threads上，網友們突然一窩蜂地開始使用ChatGPT算塔羅，大家紛紛用來詢問人生中的疑難雜症，有的人認為意外地準，有的人卻認為只是制式化的標準答案，《網路溫度計DailyView》幫大家整理出最佳的ChatGPT塔羅占卜方法！



ChatGPT竟然也能拿來塔羅占卜？（ChatGPT）

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塔羅占卜就像反映內心的一面鏡子

近年來，年輕人開始習慣使用塔羅占卜事業、愛情、財運等多方面的狀態，更因為受到疫情影響，遠端的線上占卜也興盛了起來，朋友們之間互相介紹占卜師，透過聊天軟體預約、算塔羅占卜，不過這樣的占卜真的準嗎？



不知道大家有沒有做過預知夢呢？塔羅牌就是類似於這種預測能力，人類對於未來具有影像功能，讓你在事情發生時產生了「既視感」的神奇現象，為了發展這樣的能力，東方發明了卜卦，西方發明了塔羅。而塔羅牌主要能算出一個人近期的運勢，利用「潛意識」的功能，在不改變的自我性格和慣性情況下，算出準確性極高的結果。以長遠來說只能基於你目前的狀態去做出預測，若你的身上產生了變化，那這樣的預測可能就不夠準確，有點類似於漫威中平行時空概念，不過塔羅依舊存在著參考價值，能夠幫助你更深入了解自己和不同人的感情關係，在占卜的過程中還能釐清自己心中真正的想法。

ChatGPT也充當占卜師？

因此，在徬徨的年輕世代中，算塔羅成為了一種流行，好友之間互相推薦有名的占卜老師，為自己迷茫的未來做出一些指點。這樣的風潮竟然燒到人工AI ChatGPT 上了，ChatGPT就像萬能解答器一般，是許多學生的必備神器，什麼問題都能在這個人工AI上獲得解決方法。



近日，許多網友在Threads上分享自己用ChatGPT算塔羅的經驗，不管是問感情、問學業還是幫忙解夢，大家可以針對自己想探索的面向提出問題，但就如同使用任何AI工具一樣，你必須對自己的問體有相當程度的了解，才能真正地獲取答案。

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首先，ChatGPT會詢問你是否有特定的問題或主題想占卜，在你提出問題之後，會抽出三張牌並告知每張牌的涵義和結果，若你有想更進一步的追查答案，則可以提出更細節的問題，而得到的答案就也會相對更加準確，最後ChatGPT就會幫你的占卜結果做出廣義的結論。

許多網友在嘗試之後驚呼，得出來的結果竟然出乎意料的準確，不過有人卻認為，ChatGPT所提供的答案其實相當制式化，只是將數據整理後再套入相似的描述，與真人占卜師的全面解析還是存在著落差，網友們皆表示：

「感覺只是在附和我的自白而已」

「AI解牌解的好公式和碎片化」

「身心靈界難道也要被AI取代了？」



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即使目前ChatGPT的算塔羅業務似乎還是備受質疑，大家不妨為了有趣嘗鮮，問問看最近感到困惑的事情吧！

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