7月6部必看韓劇推薦：許光漢《無路可逃》、《Sweet Home》第3季…

暑假來臨，你準備好熬夜追劇了嗎！女大精選6部7月待播、新推出韓劇，包括粉絲敲碗已久的《Sweet Home》第三季將於19日上架，短髮宋江讓網友們眼前為之一亮！《紅天鵝》由天王Rain和金荷娜攜手合作，上演一段貴婦與保鑣間的禁忌之戀，而由U+ Mobiletv推出的《無路可逃》中，「陽光型男」許光漢將化身冷血殺手，一改之前形象。



究竟7月還有哪些韓劇值得推薦呢？

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2024推薦韓劇7月開播 1.《Sweet Home》第3季

播出時間： 7月19日

主演：宋江、李陣郁、李施昤、李到晛



改編自Webtoon的同名人氣網路漫畫，接連前二季，驚悚劇情片《Sweet Home》第三季在網友的敲碗下終於19號推出，劇情描述失去家人的車賢秀搬進老舊公寓，卻發現鄰居們變成了怪物。

而為了拯救其他住戶，他挺身而出與鄰居並肩作戰，在面對人性的黑暗和殘酷的生存競爭下，他們該如何面對未來的種種未知？其中大家所期待的不僅是劇中車秀賢煥然一新的面貌，還有李恩赫、車賢秀等人的關係轉變，《Sweet Home》的粉絲們千萬別錯過！

改編自Webtoon的同名人氣網路漫畫，接連前二季，驚悚劇情片《Sweet Home》第三季在網友的敲碗下終於19號推出。（《Sweet Home》劇照）

劇情描述失去家人的車賢秀搬進老舊公寓，卻發現鄰居們變成了怪物。（《Sweet Home》劇照）

2024推薦韓劇7月開播 2. 《監察》

播出時間： 7月6日

主演：申河均、李正河、晉久、趙慧妍



辦公室喜劇《監察》由申河均、李正河等人主演，講述申車日為JU建設監察室組長，具有高超的口才與協商能力，且對貪污犯毫不留情，而MZ世代代表人物具韓秀被派遣到JU建設監查組，並與申車日在接露貪汙腐敗中發生的一連串故事，熱血新人與老練公正的監察組組長究竟會碰撞出什麼樣的火花，讓粉絲們繼續期待！

辦公室喜劇《監察》由申河均、李正河等人主演。（《監察》劇照）

MZ世代代表人物具韓秀被派遣到JU建設監查組，並與申車日在接露貪汙腐敗中發生的一連串故事。（《監察》劇照）

2024推薦韓劇7月開播 3. 《紅天鵝》

播出时间：7月3日

主演：金荷娜、Rain、鄭糠雲



貴婦與保鑣的搭配想必是許多人最喜歡的劇情之一！這次韓國天王Rain睽違兩年終於在期待下回歸螢幕，與金荷娜一同合作浪漫復仇劇《紅天鵝》上演性張力拉滿的禁忌之戀。劇中描述神秘保鑣「紅天鵝」被派到財閥夫人「金荷娜」身邊，兩人在相處中漸生情愫。

然而，荷娜的丈夫金昌浩卻是紅天鵝的上司，糾扯不清的三人陷入了一場錯綜複雜的三角關係中。有俊男美女搭配等多項看點，敲碗已久的網友們昨天開播時想必都沒有錯過！

貴婦與保鑣的搭配想必是許多人最喜歡的劇情之一！（《紅天鵝》劇照）

這次韓國天王Rain睽違兩年終於在期待下回歸螢幕。（《紅天鵝》劇照）

2024推薦韓劇7月開播 4. 《無路可逃》

播出時間：7月31日

主演：趙鎮雄、劉宰明、金武烈、廉晶雅、成愉頻、許光漢、李光洙、金聖喆



許光漢的粉絲們注意！於7月31日開播的原創影劇《無路可逃》中，許光漢一改之前陽光男孩的形象，在劇中將飾演冷血的「台韓混血殺手」，與其餘同樣重量級的演員包括《藉著雨點說愛你》的趙鎮雄，《請回答1988》的劉宰明和《延坪海戰》的金武烈等人。

演出一部圍繞在一筆200億韓元的懸賞金之間，劇中描述兩班人馬簽訂了「公開謀殺契約」，目的為處決一名即將出獄的重刑犯，高潮迭起的劇情設定實在引人入勝！

許光漢的粉絲們注意！於7月31日開播的原創影劇《無路可逃》中，許光漢一改之前陽光男孩的形象。（《無路可逃》劇照）

許光漢的粉絲們注意！於7月31日開播的原創影劇《無路可逃》中，許光漢一改之前陽光男孩的形象。（《無路可逃》劇照）

2024推薦韓劇7月開播 5.《是偶然嗎》

播出時間：7月22日

主演：金所泫、蔡鍾協、尹志溫、金多順



改編自韓國漫畫家南智恩、金仁浩的同名漫畫，並由《又，吳海英》 的導演宋賢旭執導的溫馨愛情劇《是偶然嗎》將於22號上映，劇中描述財務設計師姜厚英19歲時的暗戀無疾而終，帶著心傷進入了29歲的職場生涯，此時再次遇上了初戀李洪珠，究竟會掀起怎麼樣的愛情火花 ？

劇中看點除了酸澀但又幸福的戀愛外，還包括去年憑藉《無人島的Diva》爆紅的蔡鍾協，因為戀心不改而被網友封為「純愛戰士」，這次他扮演暗戀女主角長達10年的角色，根本再度完美詮釋了「純愛戰士」的形象！

改編自韓國漫畫家南智恩、金仁浩的同名漫畫，並由《又，吳海英》的導演宋賢旭執導的溫馨愛情劇《是偶然嗎》將於22號上映。（《是偶然嗎》劇照）

劇中描述財務設計師姜厚英19歲時的暗戀無疾而終，帶著心傷進入了29歲的職場生涯，此時再次遇上了初戀李洪珠，究竟會掀起怎麼樣的愛情火花 ？（《是偶然嗎》劇照）

2024推薦韓劇7月開播 6.《好搭檔》

上映時間：7月12日

播出平台：SBS

主演：張娜拉、南志鉉、金准韓、表志勛



王牌與菜鳥的組合永遠不嫌膩！由離婚律師崔唯娜親自撰寫劇本的職場劇《好搭檔》於7月播出，並由《我的Happy Ending》張娜拉與南志鉉主演，描述兩個理念不同的王牌律師車恩京與新人律師韓宥利不管在人生中，或是在現實生活裡，面對預料外的意外該做出什麼樣的選擇。

而除了劇情之外，《好搭檔》更是時隔以久南志鉉重新擔任律師角色，喜歡律師題材的朋友們一定要準時收看！

由離婚律師崔唯娜親自撰寫劇本的職場劇《好搭檔》於7月播出，並由《我的Happy Ending》張娜拉與南志鉉主演。（《好搭檔》劇照）

描述兩個理念不同的王牌律師車恩京與新人律師韓宥利不管在人生中，或是在現實生活裡，面對預料外的意外該做出什麼樣的選擇。（《好搭檔》劇照）

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