29歲女偶像曾被嫌醜如今變「人間DIOR」四種髮型遮不住她的高顏值

你相信眼前這位美女，居然在小時候曾被嫌醜？如今，她已經成為了「人間DIOR」！沒錯，小編說的就是BLACKPINK的Jisoo！



這位從小被認為不夠出眾的女孩，如今已經用她的驚人美貌和超強氣場，征服了全球粉絲。不管是露額高馬尾、木馬捲、狗啃瀏海還是眉上丸子頭，Jisoo的高顏值都是無法被掩蓋的。今天，我們就來聊聊這位女神如何在不同髮型下展現她的無敵魅力，讓人看了也被圈粉，忍不住瘋狂存圖當作髮型範本！

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 9

小時候曾被嫌醜？Jisoo露額+高馬尾也檔不住顏值

Jisoo日前出席DIOR時裝周活動，當中所展現的高馬尾造型完全是神來一筆，讓人驚艷不已，這款髮型不僅讓她的臉部線條更加立體，還增添了幾分俐落感。高馬尾的魅力就在於它能讓人看起來更加精神奕奕，而Jisoo更是將這款經典髮型演繹得淋漓盡致。



她的高馬尾不止是普通的編髮，因為綁髮位置提高，而顯得臉型更修長且精緻，一整個高級感油然而生，是一位名副其實的「人間DIOR」，很難讓人想像Jisoo小時候曾被親戚們嫌醜，她曾在節目中提到：「因為我以前很醜，他們叫我猴子。」因此讓她對外貌感到自卑，如今女神一掃陰霾，站上國際舞台，真的是太令人感動。

【相關圖輯】45歲濱崎步出道25年罕露額「真正髮線位置現形」網民：有後禿危機（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

Jisoo髮型／木馬捲

木馬捲髮型，這個帶有復古氣息的造型，在Jisoo身上簡直就是仙女下凡來著。柔和的捲度讓她的髮絲充滿了層次感和動感，搭配她那無瑕的肌膚和精緻的五官，整個人看起來既溫柔又優雅。



Jisoo的木馬捲不僅適合日常，也能在各種場合中脫穎而出，完全展現了她的多變魅力。

【相關圖輯】2000位男性票選最喜歡5種女生髮型 雙馬尾+露鎖骨極吸引異性（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

Jisoo髮型／狗啃瀏海

誰說狗啃瀏海會讓人看起來幼稚？Jisoo用實力證明，這款髮型也可以充滿時尚感！



先前拍攝雜誌時，她以狗啃瀏海+黑長直髮，展現俏皮又不失個性的魅力，完美地突顯了她的精緻五官，還增添了幾分酷炫神秘感，讓人忍不住多看幾眼。

【相關圖輯】拍戲時猝死女星「死因恐與吹頭髮有關」從事發到身亡不到40分鐘（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 21

Jisoo髮型／眉上丸子頭

丸子頭一直是許多女生的心頭好，但Jisoo的丸子頭造型絕對讓你重新定義這款髮型的美感。



俏皮的眉上瀏海加上丸子頭，更加凸顯她的輪廓和五官立體度，讓她在各種重要場合中脫穎而出，下次準備約會或出席盛宴，選這款髮型絕對不出錯。

延伸閱讀：

愛迪達雲朵包3款「美拉德新色」小紅書爆紅！「1設計」網狂推：2024秋冬必收單品

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】