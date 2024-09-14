女優減肥12週前後對比驚人　學識飲食冷知識：一種蛋白質未必健康

有「台灣第一女優」封號的吳夢夢，不時透過社群平台分享謎片產業甘苦談，或是分享生活日常，最近她曝光一張自己飲控前、飲控後的身材對比圖，可以發現她原本肚子上的游泳圈已經不見，也在這段期間刷新自己的飲食的認知。



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吳夢夢近日在IG發文分享，自己在3月底時聽從好友的建議，展開為期12週的個人飲食調整計畫，雖然中途每個月都有出國，但是出國期間偷吃都沒有增加體重，她認為，在這12週裡變化的不只是體重、體型，還有對於飲食上的認知，她舉例：

我原本覺得豆製品應該都是健康蛋白質，在好夥伴的解釋之下，我才知道不一定。

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吳夢夢曝光自己在飲控前與飲控後的對比照，可以發現她肚子上的游泳圈已經不見，不僅變得腰瘦，臉也明顯比之前還要尖，由於自己對飲食的認知有改變，她說：「結束飲控已經兩個月了，這兩個月來，因為我對食物的認知和之前不同，即使去清邁旅居一個月也沒有再胖回來，讓維持體重變成了一種習慣，而不是刻意，或者會讓自己感到痛苦的方式。」

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