減肥｜法國女性易瘦體質非天生　吃不胖5秘訣進餐逾1小時都有關！

馬卡龍、牛角包、鵝肝醬等法式精緻美食讓人垂涎三尺，但也令人好奇：為甚麼法國女人能在美食誘惑下，依然保持優雅苗條的身材？



為甚麼法國女人能在美食誘惑下，依然保持優雅苗條的身材？（Canva）

來自台灣的營養師徐子雅指出，傳統印象中法國人體形偏瘦，但事實並非如此，據法國國家衛生研究院報告，法國成年人中有47.3%超重，其中17%屬於肥胖。造成這一現象的主要原因是飲食生活的退步，特別是速食和加工食品的普及。

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既然如此，在這樣的環境中，法國女人究竟如何保持身材？她們「吃不胖」的秘密又是甚麼？徐子雅總結了 5 大秘訣：

1. 控制份量

法國女人懂得適可而止，每餐吃到七八分飽就停止，避免過度進食導致胰島素大量分泌。這種吃法不僅有助於控制體重，還能預防許多慢性疾病。

2. 飲食多樣化

法國人的餐盤上總是色彩繽紛，各種蔬菜不僅增添口感，還能提供多種營養素，有助於身體各項功能的正常運作。

3. 慢食細嚼

與我們常見的快餐文化不同，法國人的用餐時間通常超過一小時。他們專注於品嚼每一口食物，這不僅能充分享受美食，還能讓大腦及時接收到飽足感的訊號，避免過度進食。

4. 適量飲水

法國人喜歡在餐前喝水或氣泡水，這能增加飽足感，減少食量。徐子雅提醒，餐前喝500cc的水不僅能提升代謝，還能幫助控制食慾，避免過度進食。

徐子雅進一步說明，餐中喝水能夠幫助分解體積較大塊的食物，讓食物從食道進入胃中的過程更加順暢。但需要特別注意的是，有胃酸倒流狀況的人，比較不建議在餐中攝取水分，否則會造成胃酸的稀釋，使得消化的情形更加不理想。

5. 運動是生活的一部分

法國女性熱愛健行、游泳等運動，將其融入日常生活中。運動不僅能增加胰島素敏感性，減少脂肪堆積，還能促進肌肉生長，提高基礎代謝率。

餐間小酌的選擇

值得一提的是，法國人對於飲酒也有獨特的見解。如果想要在餐間小酌，徐子雅建議選擇無額外添加糖分的酒類，如白蘭地或威士忌。但她同時提醒，這類烈酒的酒精含量較高，女性每天應控制在30～40cc左右，男性則為60cc。

徐子雅強調，法國女人吃不胖的秘訣並非神奇的飲食法，而是一種健康、均衡的生活方式。這種方式融合了對食物的珍惜、對生活的熱愛，以及對身體的尊重。因此不妨嘗試將這些法國女人的生活智慧融入自己的日常中，或許也能在享受美食的同時，打造出屬於自己的易瘦體質。

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