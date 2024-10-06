減肥｜秋燥影響瘦身效果？中醫破除5飲食迷思、學會3招不復胖

秋天想要瘦身，可別讓「秋燥」壞了你的減重大計！中醫師提醒，秋天氣候乾燥，容易耗傷人體津液，容易引發「秋燥」，導致呼吸道不適、皮膚乾燥及便秘等問題。



減重過程中，體內水分流失較快，需注意「滋陰潤燥」，以「養陰」為主。飲食上可多攝取潤肺生津的食材，不僅能幫助身體燃燒脂肪，還能保持內外平衡。

相關文章：減肥｜腰圍每多一吋增11%罹患心衰竭風險！必讀4招擊退內臟脂肪👇👇👇

+ 5

減肥飲食迷思大破解！少量多餐、生酮飲食恐讓你愈減愈肥

秋燥傷肺易便秘，中醫認為白色入肺，包括皮膚、毛髮、鼻子、咽喉、氣管都要顧到。台灣麗馨中醫診所院長沈瑞斌醫師表示，秋天常見白色養生食材包括水梨、白木耳、百合、山藥和白蘿蔔等，水梨又稱為「百果之宗」，有助生津潤肺止咳，能入菜；白木耳潤肺止咳；山藥能補肺益腎、潤滑滋養；百合則養陰潤肺，也具清心安神之效；白蘿蔔清熱富高纖。利用桑葉、杏仁、梨皮、蜂蜜等泡茶，也能滋陰養肺。

另外，肺與大腸互為表裡，秋燥傷肺恐引起大便燥結，產生便秘，秋天應避免飲食過於辛辣，肥甘厚腻的食物過量也容易囤積體內。尤其秋天要當心節日帶來的聚餐和應景活動，例如月餅、烤肉，恐一不小心就熱量超標，應有所節制。台灣沈瑞斌醫師歸納分析出，民眾減重時常見有5大飲食迷思：

▸迷思1：少量多餐，往往控制不當就變成多量多餐。

▸迷思2：很多人減重過程只關心數字的變化，常忽略其他引起體重或脂肪量上升的原因，像是近日飲食過鹹、熬夜晚睡，可能導致短時間內體重增加。

▸迷思3：近期吃了過多油膩或含糖食物，也會反應在體脂肪上，必須要多花幾天才能燃燒完這些脂肪。

▸迷思4：錯誤的生酮飲食可能導致食入過多肉類。

▸迷思5：完全不碰全穀類等澱粉食物，可能導致血糖不穩定、膳食纖維含量不足，以上皆不利成功減重。



相關文章：減肥｜中年肥胖未必與年齡有關 10個生活小習慣 暗地讓身體囤肉👇👇👇

+ 23

台灣沈瑞斌醫師強調，即便減重仍應飲食均衡，包括全穀類食物、蔬菜、優質蛋白質和膳食纖維，且要「定時定量」，每天2到3餐，原則上帶有飢餓感再進食較好，建議進餐時用1個碗盛裝固定的分量，確實作好飲食記錄，並設定適當目標，藉由中醫藥物或針灸療法幫助提升內臟器官功能，增加血液循環，促進代謝作用，達到減重效果。通常1週能減去半公斤至1公斤，是合理的減重範圍，1個月就能減去3至5公斤，不要一開始就想快速減肥，只要方法正確，其實減肥並沒有想像中那麼難。

減重速度因人而異 中醫減重善用針灸、埋線與中藥調理

中醫減重方式包括：中藥調理、穴位埋線減重及傳統針灸減重，由於每個人肥胖體質並不相同，因此在減重速度上，也存在個別的差異，但能維持不復胖才是重點。

門診中常看到長期反覆減重失敗的案例，台灣沈瑞斌醫師提到，有1名60多歲婦人，身高158公分、體重64公斤，自訴反覆減重失敗，身體會呈現溜溜球效應，近幾年自己嘗試各式減肥法更是連1公斤都沒減，這次終於透過調整飲食習慣，輔以中醫藥物和穴位埋線多管齊下，在半年內成功減了10公斤。像這類減肥難度高的患者，只要稍微調整一下觀念，都還是很有機會把體重減下來。

台灣沈瑞斌醫師進一步說明，常見肥胖體質為氣虛、血虛、陰虛和痰濕，有些人合併有氣血虛、濕熱或陰虛化火、肝鬱化火合併痰濕體質，體內濕與熱不易消退，必須透過中藥對症調理，通常氣虛族群如熬夜工作，代謝能力較差，需先補氣，並朝滋陰、矯正生活習慣改善。

久坐族6大遠離肥胖方式（按圖👇👇👇）

+ 2

相關文章：減肥｜久坐下半身長肉易肥！網友熱議6招遠離肥胖要定時起來走動

台灣沈瑞斌醫師指出，埋線減重屬於長效的穴道刺激，蛋白質揉成的羊腸線約7到10天就會被身體吸收，埋入後必須按揉穴位，或是散步走路活動，有助埋線發揮瘦身功效，千萬別在埋線後成天當沙發（梳化）馬鈴薯，那就沒效了。至於針灸減重則希望每次施針後留針時間要夠長，對於時間緊湊的上班族來說，建議埋線減重。

台灣沈瑞斌醫師提醒，減重應建立正確心態，吃大餐前後仍應正常進食，選擇挨餓反而會吃進更多熱量，適當運動有助增加血液循環、提高基礎代謝率，晚上11點到半夜3點必須入睡，以免代謝力下降。減重是場長期抗戰，應先設定3個月到半年的減肥計劃表，養成良好習慣，減重後也不易復胖。

延伸閱讀：

每3秒就有1人失智 研究：嚴重聽力受損增5倍失智風險

男睡眠呼吸中止每小時300秒 二階段呼吸道重建獲新生

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」