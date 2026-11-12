每日飲2杯咖啡死亡風險翻倍？醫生點名9類人要小心　喝錯恐傷心胃

許多人用咖啡開啟活力一天，除了提神醒腦，適度飲用咖啡還有防癌、抗氧化、預防慢性病等好處。但台灣重症醫師黃軒提醒，有9類人不適合喝咖啡，特別是高血壓患者更須克制攝取量，若每天喝2杯或以上的咖啡，可能會使心血管疾病死亡風險升高1倍多。



喝咖啡對健康的利弊一直存在爭議，一方認為每天喝適量咖啡，可以防癌、抗氧化；還能降低罹患阿茲海默症、巴金森氏症的機率，並減少膽結石和脂肪肝的發生。但另外也有研究顯示，攝取過量咖啡，會對身體造成諸多不良影響，包括睡眠障礙、傷胃、增加膽固醇、易阻斷鐵質吸收、提高罹患骨質疏鬆機率等。

Facebook粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》日前發文指出，咖啡可以提神醒腦、增加代謝，甚至還有抗氧化、預防慢性病等好處；但享受咖啡帶來的提神效果時，也要考慮到它可能帶來的健康風險。

特別是有「9類人」並不適合飲用咖啡：

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1、高血壓的人

據日本研究，血壓正常者，每天適量飲用咖啡可降低心血管疾病。跟從不喝咖啡的人相較，每天喝1杯或超過2杯咖啡，心血管疾病風險分別降低16％和25％。

但如果沒有控制好血壓又嗜飲咖啡，恐增加心血管疾病風險：

①高血壓（收縮壓＞140mmHg）患者，和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯或2杯以上咖啡的人，心血管疾病風險分別升高了16％和6％；

②嚴重高血壓（收縮壓＞180mmHg）患者，和從不喝咖啡的人相比，每天喝1杯咖啡的人，心血管疾病死亡風險降低了26％；而每天喝2杯或更多咖啡者，風險則升高105％。

《美國心臟協會雜誌》研究也指出，嚴重高血壓（≧160/100 mmHg）族群，每天喝2杯或以上的咖啡，可能會使心血管疾病死亡風險升高1倍多。因此，若血壓偏高或控制不好，可能就要考慮減少咖啡的攝取量。

2、心律不整的人

咖啡因會刺激心臟，使心跳加快、血壓升高。對於有心律不整問題的人來說，喝咖啡恐加重病情，甚至引發嚴重後果。

3、容易焦慮／恐慌的人

患有恐慌/焦慮等情緒問題的人群，也應謹慎飲用咖啡，因為咖啡因可能加劇這些情緒問題，導致焦慮、緊張等不適感加重。

4、孕婦

咖啡因攝入過多，恐增加流產、早產和新生兒體重過輕等風險。雖然不是所有的孕婦都需要完全避免咖啡，但仍建議孕婦每天的咖啡因攝入量不應超過200毫克。

5、胃食道逆流患者

俗稱「火燒心」、也就是胃食道逆流患者，咖啡所含的咖啡因與酸性物質，會刺激胃酸分泌，從而加重胃食道逆流症狀，造成所謂的「火燒心」。而咖啡中的酸性物質，還可能對食道黏膜造成進一步刺激，加重其症狀。

6、大腸激燥的人

咖啡因可能會刺激腸道，導致腹痛、腹脹或是腹瀉，因此腸躁症患者更要小心咖啡的攝入，特別是腹瀉型的大腸激躁症患者，咖啡因可能會加劇症狀。

除此之外，咖啡中的多酚和植酸等成分，也可能對腸道功能造成影響。研究發現，即使是低咖啡因或無咖啡因的咖啡，也可能引起大腸收縮，對於某些人來說，喝了咖啡後可能會有立即想上廁所的衝動。

7、失眠的人

咖啡因會刺激中樞神經系統，對有睡眠障礙的人來說，可能會加重失眠、多夢等症狀，影響睡眠品質。黃軒建議，睡眠障礙族群應避免飲用咖啡，特別是在睡前幾小時內攝入，因為研究顯示，即使在睡前6小時內喝咖啡，也可能減少深度睡眠階段、延長入睡所需時間，並可能導致整夜睡眠不足，對睡眠品質造成嚴重影響。

8、缺鐵性貧血的人

咖啡所含的多酚、咖啡因、植酸等成分會與鐵結合，降低鐵的吸收率，從而影響非血紅素鐵的吸收，可能加重缺鐵性貧血的病情。

9、未成年人

兒童／青少年神經系統尚未發育完全，對咖啡因的敏感性和代謝能力相對較低，飲用咖啡可能易影響其睡眠、情緒和學習能力，不利健康成長。

黃軒強調，若無上述的健康問題，適度飲用咖啡仍有其好處，但建議每天最多不要超過300毫克的咖啡因，也就是約2～3杯咖啡的量。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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