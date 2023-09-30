澳門美食｜老字號占西餅店5大必食　最好吃嘅沙翁/核桃馬令/雞批

查實為食妹一早已經俾各位吃貨推薦去試下澳門占西餅店嘅沙翁，但係拖延症嘅我一直都未出發。咁啱上個星期city walk去「古董啡室」嘅時候經過，隔遠路就聞到烘焙嘅香味，為食妹暗地裡已經決定今個星期必須要嚟探一探！



行入門口，姊姊就非常熱情咁招呼我哋，問到話呢度開咗幾耐，姊姊幽默咁講到：「嘩！仲大過我，起碼開咗50幾年。」

50幾年都堅持手工製作，專注做老式麵包西餅。想吃嘅朋友仔一定要趁早到，因為呢度好受街坊歡迎，招牌正嘢一出爐就容易俾搶曬～👇👇👇

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運氣爆棚，喺未做過任何功課嘅情況下為食妹買到咗今日第一爐沙翁！

沙翁

沙翁真係名不虛傳，啱啱出爐仲熱辣辣拿到手就俾「香迷糊」了！

一陣濃郁嘅蛋香味撲鼻而來，表面上裹滿細砂糖，香香甜甜，非常鬆軟！為食妹真係非常後悔只買咗兩個，同攝影師大哥一人一個根本唔夠喉～

除咗有沙翁，仲有超老餅嘅忌廉筒、核桃馬令、雞批、拿破崙等等……款式多到數都數唔曬！價格實惠又好味，睇見樣樣都想試下！

忌廉筒

忌廉筒係為食妹嘅童年回憶殺，已經超耐無食過呢個熱量炸彈喇！忌廉筒嘅造型就好似個超大田螺，咬落脆脆甜甜，每啖都好滿足！

核桃馬令

喺姊姊嘅熱愛推介下我哋試咗一個核桃馬令，糖霜外殼底下裹著滿滿嘅核桃糖漿，仲有核桃肉，底下撻皮好香。食落雖然有小小黐牙，對於我嚟講亦都有啲偏甜，但都係好正啊～～

雞批

雞批都非常之受大家歡迎，個批焗得好靓，齋睇住都超有食慾。皮靚餡靚，雞肉非常嫩滑，鹹香誘人，不愧係明星產品！

拿破崙蛋糕

相信無人可以拒絕嚟一舊鬆鬆軟軟嘅拿破崙蛋糕～甜度啱啱好！層次豐富！口感鬆軟！非常推薦大家一試！

占西餅店

地址：澳門下環風順堂街33號豐明大廈地舖

時間：05:00-20:30

敲黑板劃重點：沙翁、核桃馬令、雞批每日中午12點出爐，拿破崙、忌廉筒下晝1點出爐。至於一日出幾爐幾點出都係視情況而定，想吃嘅朋友仔最好準時到～



【本文獲「食在澳門」授權轉載。】