入職4個月要帶新人　 屢遭上司黑面否定　打工仔焦慮：返工超緊張

在職場如遇到不如意的事情，可給自己一段時間休息，以減緩心中的疲憊感。一名女網友發文抱怨，她在公司待4個月了，原本一切順遂，卻在帶新人時被上司責罵，時常被擺臉色，讓她懷疑上司是否「討厭」她，憂慮的說：「每天上班都變得很緊張。」



一名女網友在Dcard發文，表示她已經在公司待4個月了，一開始每天都過得很開心，很順遂，前期上司也對她很照顧，會互相幫忙、談心事，但近幾個月學的東西越來越多，即使她記了筆記仍然會出錯，上司逐漸對她冷漠，甚至「愛理不理」。

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事主表示，後來她負責帶新人，但有些東西她不夠熟練，最後新人還是交給上司帶，她也很努力調整、努力，在回家後也會把筆記重新彙整過重點，但有次她想把出錯的部分拍照註記，卻被上司不耐煩地指責：「這個不是做過了嗎？就算做筆記也沒有用，因為妳下次還是會做錯！」讓事主內心受到傷害，有一種「被否定」的感覺。

事主表示，後續明顯感受到上司對她很冷漠，甚至行為舉止讓她感到不適，例如禮貌地詢問上司問題，就會立刻被擺臉色說：「這我不是有講過嗎？」也讓事主覺得自己被「討厭」了，並且每天上班都很緊張。

此文一出，不少網友勸事主不要想太多，撐下去：

「工作就是工作，沒有誰比較厲害、也沒有誰是贏家。所以，不要想太多，讓每天工作時間平平淡淡過去就好」

「如果薪資ok的話，就撐吧，我上司每次看到我都皺眉、口氣差，好像欠她幾百萬，看到其他同事馬上變臉笑瞇瞇 」

「臉皮厚一點，我看不出來上司有什麼問題」



不過也有網友勸事主離職：

「4個月也領不到什麼年終趕快離職吧」

「如果已經努力過了，還得不到上司喜歡，那就年後轉職吧」

「帶職找工作，拿到新offer後再離職」

「其實久了會被上司搞到精神耗弱、影響身心靈，建議妳找下家」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】