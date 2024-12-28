2024日本年度代表漢字揭曉　原來跟棒球選手大谷翔平、奧運有關？

每年12月12日，日本清水寺都會發表今年由國民投票選定的代表字。



在去年、前年分別是「稅」及「戰」。那麼今年，大家有猜到日本民眾投票選出了哪個代表字嗎？

2024日本每年代表漢字懶人包，簡單了解入選原因和其他候補字（點擊放大瀏覽）👇👇👇

2024日本年度漢字出爐 「這字」反映對今年評價兩極 「米」字排第10（01製圖）

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2024代表字「金」

與往年相同，清水寺今年仍在日本時間下午兩點左右，宣佈了今年的年度代表漢字。而今年的年度代表漢字票選的結果為「金」。

與過去在2000年、2012年、2016年及2021年時的原因相同，今年日本的代表字被票選為「金」，主要原因之一也是因為日本在巴黎奧運奪下20面金牌、在殘奧會奪下了14面金牌而締造的亮眼成績。

「金」入選原因

同樣是在運動方面，「金」會入選的原因，還有世界知名的棒球選手大谷翔平的出色表現被評價為值千「金」。

而在文化方面，則有著佐渡金山被選定為日本第26項世界遺產的原因。

但除了上述的原因之外，也包含了日本自由民主黨政治資金醜聞、今年的強盜事件頻發以及物價高騰等因素，也讓「金」成為了能夠代表日本今年正反兩面評價的文字。

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2024其他的代表字候補又有哪些？

今年除了「金」之外，其他排行的漢字還包括了因今年1月能登半島地震而佔據了第二名及第四名的「災」及「震」，以及因大谷翔平的優秀表現而被選定為第三名的「翔」。

在各方面來看，今年都能透過日本人的選擇，看出2024年對他們是個充滿正反兩面意見，評價較兩極的一年。

除此之外，想必有關注日本消息的大家都知道，今年日本居然遭遇了缺米危機，而「米」也有入選，排行則在第10名喔！

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心目中的2024日本代表字

相對於這些入選的漢字，想必有許多人對今年能代表日本的漢字都有著不同的想法，例如日圓貶值而導致能夠買到便宜日圓的「安」，或是在熱到爆的夏天去日本旅遊所代表的「暑」。

對大家來說，今年你覺得能夠代表日本的漢字又是哪個呢？

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