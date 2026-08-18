日本10個景點都市傳說　UFO經常出現在石川縣　仙台受結界保護

日本有很多都市傳說及怪談，有些更被改編成電影或是動漫、小說的主題，像是裂口女、廁所裡的花子等等。但這次我們不談那些可怕的故事，來分享一些跟景點相關的都市傳說吧！



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1. 情侶在井之頭恩賜公園坐天鵝船就會分手？

日本不少公園都設有小船，情侶二人坐在天鵝船遊湖本應是很浪漫的事，但如果在吉祥寺的井之頭恩賜公園坐天鵝船，卻可能會導致分手？

據說井之頭恩賜公園池邊供奉的弁財天是女神，所以看到情侶坐天鵝船恩愛的模樣會心生妒忌，因而令他們分手。小編其實也跟朋友坐過天鵝船，小船意外地很難控制，去不到想去的地方，或許是情侶常常途中吵架才產生這個傳說呢？

2. 東京迪士尼樂園發聲波趕烏鴉？

在日本旅遊時會發現街上有很多黑黝黝的烏鴉，還會啄開垃圾袋弄得環境髒亂。然而，在有著「夢之國」之稱的東京迪士尼樂園卻看不到烏鴉？

於是出現了傳說，東京迪士尼樂園發放特殊聲波驅趕烏鴉，還聲稱這種特殊聲波成年人可能感受不到，但孩子可以聽到，會讓孩子感到特別興奮，玩到捨不得離開。

不過，從現實來說，迪士尼樂園有工作人員時常清潔，因此很少出現隨地垃圾的情況，對於烏鴉來說不適合覓食所以才不出現。而且樂園這麼多遊戲設施，不要說小孩，大人也會興奮吧！大家下次去東京迪士尼樂園可以留意看看是否真的沒有烏鴉出沒喔！

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3. 新宿都廳底下有巨大機械人的機庫？

作為新宿最高的摩天大樓，高達48層的新宿都廳外表宏偉，在45樓的免費展望台可以一覽晴空塔、東京鐵塔，甚至富士山，是很多旅客愛到訪的景點。

然而，在東京人之間常流傳如果遇到外星人入侵時，新宿都廳底下藏有巨大機器人，由都知事操縱，可以馬上由都民廣場出動，甚至可以用電磁發射器直接發射到外太空應戰！外星人沒有到來，我們沒法證實，但小編覺得是日本人看特攝片看太多了吧！

4. 千代田線是防核彈基地？

大家有乘搭過東京Metro的千代田線嗎？由於這條路線的車站都位在地下深處，因此有說這其實是作為防核彈基地之用，如果東京被投射核彈時當地人可在此避難。特別是國會議事堂前站，據說是供皇室成員、國會議員和中央政府官員使用的核心庇護所。

國會議事堂站位於地下非常深的地方，約37.9米，而且有趣的是在地下一樓有檢票口，在地下二樓有丸之內線，在地下六樓有千代田線，在車站構內圖中，地下三樓和地下五樓是有樓梯的平台，唯獨地下四樓沒有記載，非常神秘，難道真的有其他用途？

不過根據東京Metro發行的《千代田線建設史》，地下四樓其實設有通風室，雖然沒有公開資訊但作為業務空間所用，或許並沒有「深層」意義喔！

5. 仙台市受結界保護？

如果把仙台市內的6家神社 – 青葉神社、大崎八幡宮、愛宕神社、榴岡天滿宮、仙台東照宮、仙台城址（青葉城址）連結起來便會呈現漂亮的六角星形狀！據說這是伊達政宗在規劃仙台的街道時、按風水而把6家神社這樣設置，用來保護當地。下次去仙台旅行時不妨來一場神社巡禮喔！

6. 福井縣雄島逆時針走一圈就會死？

福井縣的雄島是個無人島，流傳著可怕的傳說。據說在周邊景點東尋坊自殺的人會被沖到雄島上，因為累積了很多沒法成佛的幽靈，因此沿著島的路線逆時針方向行走就會死去，被一同帶往亡界。

事實上雄島是個指定國立公園景點，自古以來，當地居民尊崇為「神聖之島」，擁有著超過千年的歷史及豐富自然，也可以眺望海岸的美麗風景，可是有很多遊客前往，可沒有想像中的荒涼喔！

7. UFO經常出現在石川縣？

石川縣的羽咋市據說是日本第一最多UFO目擊情報的地方，而且自江戶時代就有記錄！當地有一家宇宙科學博物館「コスモアイル羽咋」（Cosumoairu）就正正建成UFO的形狀，還展示各種疑似UFO的照片及殘骸，對這種宇宙奧秘感興趣的話可以拜訪一下這個有趣的地方！

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8. 輕井澤大橋會出現幽靈？

輕井澤是日本人的度假勝地，很多日本人在那裡購置別墅，市內有很多旅遊景點、商業設施及飯店，也受海外旅客歡迎。而當地有一道輕井澤大橋竟是著名的靈異地點。

這是一座於1968年建成的藍色拱形橋，據說以往有許多人從橋上跳下自殺，因此安裝了鐵絲網，更有一座天狗社用來祭拜靈魂。而傳說在這裡自殺的人會吸引其他人跟著自殺，若單獨前往，可能會被霧籠罩，並看到幽靈招手。

而且，橋上更有看板寫著：

「不要在吊橋上停車」

「不要走過吊橋」

「不要參拜吊橋後的祠堂」



難道真的會發生可怕的事？其實從輕井澤大橋可以看到美麗的風景，尤其秋季時滿山紅葉，市政府只是擔心遊客為了看風景而停車造成塞車，所以才放置這個警告看板。

9. 北海道屈斜路湖有蛇頸龍？

北海道屈斜路湖是日本第六大的湖泊，在冬季時天鵝聚集停留，湖邊風光秀麗，美景吸引不少遊客到訪。然而，屈斜路湖原來曾經出現很多巨大未知生物的目擊情報，更有說可能是蛇頸龍！

不過這些目擊情報自1997年後便鮮有出現，也從沒有實際的照片，所以應該也只是一個流傳而已。

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10. 小小老頭會依附在大宮八幡宮參拜者身上？

小小老頭是日本非常有名的都市傳說，據說這世上存在著中年男性樣貌的小人，許多日本藝人如岡田准一、中島美嘉、大島優子、長瀨智也都表示自己曾看過小小老頭！

日本電視節目也曾做過特輯，謠傳東京都杉並區的大宮八幡宮就是小小老頭的住處，並會依附在參拜者身上。很多人也表示在神社內的「楠之森」目擊過小小老頭的出現！

大宮八幡宮境內綠樹成蔭，環境清幽。還是東京首次發現方形周溝墓（古墳）的地點，或許是神社和歷史遺跡的印象下才會出現這種傳說。小小老頭被形容得像妖精一樣，不會害人，如果大家好奇可以親自去看看會不會遇到！

沒想到一些我們熟悉的日本景點隱藏了這樣的傳說故事！你們相信嗎？下次到訪親身探究一下吧！

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