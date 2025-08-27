扭蛋扭出陌生人證件相？KIJIN CLUB搞笑創意　還有「相睇」相版本

到了身為扭蛋大國的日本，總能發現不少新奇又有趣的扭蛋商品，從小玩具到小模型，還有娃娃吊飾、戒指手環手錶，甚至還有手寫信、料理食譜等形形色色的扭蛋，可說是「什麼都不奇怪，什麼都能扭」！



然而你有看過把素不相識的陌生人證件照給變成扭蛋嗎？這樣荒謬而又有趣的扭蛋是由KIJIN CLUB（奇人クラブ）所推出的企劃，就讓我們看看這系列扭蛋企劃究竟有哪些令人發笑的款式吧！

日本扭蛋界新概念？KIJIN CLUB陌生人證件照系列超新奇，還有多個不同系列，荒謬又有趣（點擊放大瀏覽）👇👇👇

KIJIN CLUB幽默創意扭蛋 以陌生人證件相為題材 令人不明所以又極吸引（01製圖）

前所未有的創意發想

由「篝火工廠股份有限公司」（株式会社たきびファクトリー）旗下所創立的扭蛋品牌「KIJIN CLUB」（奇人クラブ），專門推出一系列以「陌生人證件照」為題材的扭蛋商品，令人意外的是，明明照片上都是些素未謀面的人們，卻還是吸引不少人去扭這一系列的扭蛋。

這些證件照扭蛋所出現的人們，其實都是實際存在的真人，並非用AI生成，是透過和網友、民眾募集照片而取得的，有些甚至還是企劃發想人向周遭親朋好友所要來的，想當然，這些照片全都有取得當事人的同意。

你誰呀？陌生人證件照扭蛋系列

陌生人證件照扭蛋這一系列，截至目前為止已經推出了不同年齡、不同性別，多達300位的素人，想全部收集可說是相當不容易呢！

名稱：赤の他人の証明写真

參考價格：300日圓（折合約16港元）



除了陌生人之外，甚至還有寶寶證件照扭蛋，當然這些寶寶們都是別人家的寶貝，總共有二十位小寶寶出現在其中，每個寶寶的模樣都頗惹人憐愛呢！

名稱：赤の他人の赤ちゃんの証明写真

參考價格：300日圓（折合約16港元）



別人家的寵物大集合！寵物證件照扭蛋系列

撇除「人」之外，竟然連「動物」都有推出證件照扭蛋，而這些動物也不是網路上隨便抓幾張照片，而是真的和飼主募集而來的寵物照片，這些寵物證件照扭蛋也依照不同的寵物品種而區分，像是這一系列就是「貴賓狗」的證件照。

名稱：赤の他人のトイプードルの証明写真

參考價格：300日圓（折合約16港元）



還有黃金獵犬系列，總共有16隻不同的黃金獵犬等你來收集！

名稱：赤の他人のゴールデンレトリーバーの証明写真

參考價格：300日圓（折合約16港元）



身為貓奴／貓控的人，則不能錯過這款貓咪證件照。沒有特別細分品種，能看到有像是黑貓、橘貓、布偶貓等各式各樣的貓貓們。

名稱：赤の他人のニャンコの証明写真

參考價格：300日圓（折合約16港元）



連這種也有？吉祥物證件照扭蛋

以上的系列都是活生生的人或動物，而接下來的系列則是「品牌吉祥物」。相信這款證件照上的卡通人物，大家一定都很熟悉吧？那就是知名零食「Baby Star 童星點心麵」的招牌吉祥物「星太郎」。

名稱：ベビースターラーメンの証明写真

參考價格：300日圓（折合約16港元）



甚至還有大家最愛的零食伴手禮「薯條三兄弟」的證件照，看著有趣又可愛。

名稱：じゃがポックルの証明写真

參考價格：300日圓（折合約16港元）



證件照以外的照片扭蛋系列

不知道你走在日本的街道上，有沒有注意過通緝犯傳單呢？這系列便是模仿通緝犯傳單設計而成的「通緝犯風格照片扭蛋」，上面所出現的人物都只是普通人而已，並不是真的通緝犯喔！當然連上面出現的名字都只是化名，並非當事人的本名，一切純屬娛樂效果，與真的通緝犯並無任何關聯。

名稱：指名手配ガチャ

參考價格：300日圓（折合約16港元）



還有模仿昭和年代的黑白畢業照，每一張看著都頗有年代感，彷彿是「真」昭和年代畢業照。

名稱：赤の他人の卒業写真

參考價格：300日圓（折合約16港元）



最後要介紹的是「相親照」系列扭蛋，乍看之下真的就像是「相親配對」常看到的照片風格，有趣的是，扭蛋之中還藏有幾款「有在照片背後寫上聯絡方式」的超級隱藏版呢！如果真的有幸扭到的話，會讓人有種中獎的樂趣。而附上的聯絡方式也只是娛樂效果而已，不是真的要進行相親啦！

名稱：赤の他人のお見合い写真

參考價格：300日圓（折合約16港元）



雖荒謬但卻格外吸引人

以上所介紹的證件照／照片扭蛋，你最想挑戰扭哪一款收藏呢？雖然每一款都有點荒謬到好笑，但卻成功引起人們的好奇心，也讓這系列扭蛋得以不斷推陳出新。如果有機會在路上看到這系列扭蛋，不妨轉一個看看吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】