日本黃金傳說約400萬兩「德川埋藏金」在哪裏？另附4個出名藏金地

是不是常常聽到某些地方傳說有大量的黃金或是珠寶埋藏在地下呢？日本也是有著埋藏金傳說，當中最有名的就屬幕府末年的「德川埋藏金」，而且曾經有日本節目播放挖掘相傳有黃金的地點特輯，而收視率常常超過20%呢！到底「德川埋藏金」是不是真的呢，趕快來看看吧！



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「德川埋藏金」的由來

1867年正值幕府時代末期、第15代將軍德川慶喜將政治大權返還給明治天皇的「大政奉還」時期，4月的江戶城迎接了明治新政府的到來，原以為江戶城裡有著江戶幕府留存的「御用金（幕府、地方藩鎮因財政困難臨時向農民、商人課徵的稅金）」可以讓明治新政府的財政稍微改善，但實際上江戶城內的倉庫除了大量的砲彈外，最重要的御用金卻不見蹤影，而新政府判斷是幕府將這筆金錢藏匿了起來。

新政府逮捕了當時幕府財政最高位階（勘定奉行）的小栗忠順，小栗忠順辭職之後便在自己領國（現今群馬縣）內隱居，由於小栗曾擔任幕府財政官職，而有「小栗帶著幕府的金錢逃跑」的流言，另外「看到有人搭從利根川來的船並且把某個東西往赤城山中運送」的說法還有目擊證人；兩則流言讓新政府在進城後，處分與幕府有關的人士時，只有小栗忠順遭受生命有關的刑罰，被判處斬首之刑。

而明治新政府處決小栗忠順一事，變相證實幕府有將金錢埋藏在群馬縣的赤城山中，這筆被埋藏起來的財寶被稱作德川埋藏金（徳川埋蔵金，とくがわまいぞうきん），而相信德川埋藏金存在的人們，不斷地在赤城山的各個角落進行挖掘。

「德川埋藏金」的真實性

相傳德川埋藏金約有360萬到400萬兩，可能是黃金也可能是錢幣，是根據幕末武士——勝海舟的日記紀載所得知；對於埋藏金的真實性則有著各式說法，如：幕府大老井伊直弼擔憂幕府的未來，曾規畫了一大筆金錢要埋藏在赤城山麓、預計運到赤城山麓的埋藏金已經被分為多筆埋藏在許多地點、埋藏金在埋藏時設有八門盾甲、各種偽裝陷阱，甚至還有小栗忠順肩負看時機挖出埋藏金再復興幕府……等等。

相傳德川埋藏金約有360萬到400萬兩，可能是黃金也可能是錢幣。（X@itoi_shigesato）

1990年代的日本電視台，甚至開始進行長達2年半、共計10次的國家級赤城山挖掘德川埋藏金特輯，由於規模龐大，啟用大型機具挖掘至60公尺深，特輯的收視率時常超越20%，可見日本人對於這筆傳說中的寶藏都相當的有興趣，但開挖最後以失敗告終。而日本各地流傳有德川埋藏金可能性的地點，目前都還沒有真的挖到這筆大秘寶。

「德川埋藏金」不存在的說法

雖然有著各種間接證據、流言輔助證實德川埋藏金的真實性，實際上江戶末期的幕府財政已經是巨額赤字的狀況，加上大量的改革，應沒有餘力再籌出傳說中的金額；而幕府自初代將軍開始，地方城和寺廟神社的建造申請、多次江戶城內大火的再興……等等的大量支出，到5代將軍德川綱吉時，財源早已枯竭，只能動用幕府原有的存蓄。

但由於國家體制本體為農村，即使經過多次財政改革，政府依舊無法負荷支出，加上幕府末期發生多次大地震和飢荒、開國添購大量軍備，實際上的末期的江戶幕府十分窮困，若還有可供埋藏的財源則相當不自然。

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另一說是與德川家有親戚關係的仙台伊達藩，將所持有的蒸汽船「早丸」偽裝成保加利亞籍的船隻，在江戶無血開城的第五天秘密地載著400萬兩，以貿易為名從橫濱出港，向上海出發，卻不幸地在久里濱港的海獺島附近撞上暗礁沉沒；後來進行的船隻打撈作業，的確有一艘與早丸規格相近、載有許多物資的船隻，但是並沒有任何金銀地發現。

日本各地都有「埋藏金」傳說！？

日本的「埋藏金」傳說中除了最有名的「德川埋藏金」，在日本許多地區也有埋藏金的傳說，較為有名的有：

豐臣秀吉埋藏金

位於兵庫縣。



晚年的豐臣秀吉為了年幼的兒子秀賴，相傳秘密地將約4億5千萬兩和金塊3萬貫（約112.5噸）的財產從大坂城（即現大阪城）運到多田銀山，埋在坑道的深處並且封山。

武田信玄埋藏金

位於山梨縣。



武田信玄的領地內有著多座金礦山，前往各金礦山的軍用道路，由信賴的部下——穴山雪梅命名為「棒道（ぼうみち）」，而在武田家滅亡、穴山雪梅在本能寺之變遭受殺害時，記載著財寶埋藏地點的資料被敵方給拿走。

明智光秀埋藏金

位於京都府、滋賀縣等地。



在本能寺之變大敗織田信長的明智光秀，將織田信長所有的大量黃金納為己有，部分配給給朝廷、貴族與屬下將領，並且預計募集更多同伴；只是明智光秀隨即敗給豐臣秀吉，這筆財寶據說由同族的明智光滿帶到琵琶湖等地藏匿起來。

歸雲城埋藏金

位於岐阜縣。



在世界遺產白川鄉附近曾經有個戰國時代大名——内ヶ島氏居住的「歸雲城（帰雲城）」，因為近郊有座金礦山讓歸雲城過得相當富庶，但在1586年11月29日深夜發生了規模8.1的大地震，將歸雲城以及居民都埋沒在地下，據說一同被埋沒的還有現值5千億到2兆日圓的黃金。

大秘寶等你來挖掘

對於德川埋藏金的真實性，看完文章後覺得是否存在呢？不能否定的是，沒有被記載的歷史相當多，沒有被記載的事情也不代表不存在，如果有充分的證據和研究便足以將現有的歷史改寫；是不是相當期待德川埋藏金出土的一天呢？有機會到群馬縣的赤城山，說不定會讓你找到喔！

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