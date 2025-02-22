啦啦隊女神奶昔2025年寫真桌曆尺度大　天使面孔與魔鬼身材成反差

譽有「富邦 IU」美名的台灣新生代啦啦隊女神奶昔，以甜美可愛的外型、姣好窈窕的體態走紅，充滿活力再帶點古靈精怪的特質，讓她圈粉無數。奶昔早前發行2025寫真桌曆，預購期間銷售數量屢創佳績，就讓一起先睹為快吧！



奶昔（IG@milkshake_0622）

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「奶昔」2025〈昔甜昔美〉寫真桌曆開放預購中

台灣啦啦隊 Fubon Angels 人氣成員「奶昔」（洪采鈺）預購開賣半小時套組突破 100 組、開賣 4 小時銷售破 200 本，銷售成績驚人，吸引粉絲們手刀瘋搶！



寫真桌曆展現「奶昔」百變魅力

啦啦隊女神「奶昔」第一次穿輕婚紗就獻給 2025 年桌曆，換穿性感比堅尼、小公主甜美造型、夢幻輕婚紗、居家吊帶背心、繞圈圈學生服、經典 CK 內衣…絕美造型令人驚艷，2024 年底前預購再隨桌曆附贈寬幅寫真 1 張，加碼活動反應熱烈！



〈昔甜昔美〉讓新年一起十全十美

天使童顏、魔鬼身材的「奶昔」為了 2025 年桌曆突破尺度，甜美兼具火辣的風格，獲得無數好評！2025 年擁有奶昔〈昔甜昔美〉桌曆陪伴，就可以十全十美一整年啦！



【同場加映】29歲童顏女星名字惹遐想 147CM高超嬌小、性感寫真一位置有粒癦（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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