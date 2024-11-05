港鐵帶團闖彩虹站「傳說因怪事而停用路軌」　「冰封塔」人員揭秘

港鐵觀塘線彩虹站特別多了一個中間月台而成為都市傳說，一直有「因怪事而停用相關路軌的傳聞」。港鐵日前安排一班「外人」，乘搭「復刻版」首代列車，由彩虹站駛向九龍灣車廠，果然在這黑暗隧道，沿途一直有「嘰嘰嘰」怪聲。



在這條都市傳說路軌的出入口旁，有一幢三四層樓高的建築物，是現時被稱為「冰封塔」的北面控制塔，港鐵第一代車廠控制室就在頂層。2003年之前，每當夜闌人靜時，就會有一男子坐在機械控制台前，一個人吃宵夜，一個人說話，一個人在控制板上搞來搞去。他全神貫注，視線都落在控制台上磁釘，不能有閃失，「都冇乜時間諗啲無謂嘅嘢......所以唔會存在你哋諗咁多詭異（的事），無嘅」，已退休的港鐵車廠營運主任「大岳哥」黎誼岳在這裡親歷過數千個黑夜，「你講得無錯，一個人呀。始終夜晚黑啲、黑啲，唔好講陰森、出現傳說中咁多古靈精怪嘢。」



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首辦「隱藏秘景探索團」 坐「復刻版」首代列車駛經傳說路軌

港鐵今年45周年，觀塘線為首條營運路線，彩虹站連接九龍灣車廠，當年的特別設計在數十年過去後，成了都市傳說。多年來彩虹站中間路軌常流傳不同說法，縱使港鐵在2016年曾發佈影片以證明中間路軌可通往九龍灣車廠，但網上仍有「因怪事而停用相關路軌的傳聞」。

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港鐵上周六（2日）首辦「隱藏秘景探索團」，邀一班傳媒人士、鐵路迷和KOL乘搭「復刻版」首代列車，以第一身角度探秘，令公眾了解中間路軌的使用情況及踩入封存超過20年的第一代車廠控制室。

是現時被稱為「冰封塔」的北面控制塔，港鐵第一代車廠控制室就在頂層。（倪清江攝）

駛經神秘路軌特別刺耳 原來因軌有較大彎道

網上流傳多個關於站彩虹站中間路軌各種天方夜譚的傳說，有說是在施工期間接通了「鬼門關」，因此在首次試車時，一列車進入該路軌後過了十幾分鐘還沒到達九龍灣站，控制室也無法通過無綫電聯絡車上職員；更有在後來列車駛進月台，車上職員均受驚過度而未能言語的說法。

當日「復刻版」首代列車由彩虹站中間月台，駛進神秘的路軌，接着是特別刺耳的「嘰嘰嘰」怪聲，不過夜車一分鐘後都成功駛出地面，沒有迷失在神秘結界，迎來是有可停泊約20列列車的九龍灣車廠。刺耳怪聲，其實是因連接彩虹站的路軌有較大彎道，因此會比平時行車路軌有較大噪音。

港鐵公司於2016年在Facebook專頁發佈上載一條長約一分鐘的影片，揭開彩虹站中間路軌的真正目的地和用途：列車經過彩虹站中間路軌後，最終會抵達九龍灣車廠。在影片介紹中亦指出，列車出入九龍灣車廠或在正線上作車務調配時，就會使用到該中間路軌。

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踩入第一代車廠控制室 重現一人兩手控制列車出入車廠

與該路軌同樣神秘的，還有九龍灣車廠內的第一代車廠控制室，位處車廠北面控制塔的頂層，從這裡落地玻璃望下去，西面是前往彩虹站的隧道出入口，東面是德福廣場基座的列車停泊處，南面是九龍灣商貿區。「大岳哥」黎誼岳表示，控制室工作人員會在這負責九龍灣車廠中的列車調度，例如設定列車出入車廠路線、列車停泊路段安排、列車維修編制、現代化列車 (M-train) 和工程車單元重組等，全年無休。

控制室每更8小時，只有一人在内「與世隔絕」值班，室內設備齊全，獨立的茶水房中配備微波爐、熱水爐和冰箱等，以及的式的洗手間，大岳哥形容「麻雀雖小，五臟俱全」。他表示，只安排一更一個人工作，可避免因多人而出現溝通誤會；在未全電腦化時，就是靠控制人員轉動指示或加磁釘，控制各路軌道岔、訊號燈，指示列車停泊位置，不能有錯。

控制人員工作勁忙「都冇乜時間諗啲無謂嘅嘢」

大岳哥30多年前加入港鐵後，有一段時間就是這裡的一男子，度過一個又一個忙碌的凌晨。他說每晚11時起，便要陸續安排列車洗入車廠停泊，以便洗車、檢查、維修、重組；到清晨出車時間，又要安排列車出去。

夜闌人靜，一個人坐在控制室，甚麼奇異聲音都會令人感到奇異。不過大岳哥說工作要專注又十分忙碌，「都冇乜時間諗啲無謂嘅嘢」，「所以唔會存在你哋諗咁多詭異（的事），無嘅！不過就慣囉，你講得無錯，一個人呀，始終夜晚黑啲、黑啲，唔好講陰森、出現傳說中咁多古靈精怪嘢。」

控制室2003年起停用後仍保存至今 被稱為「冰封塔」

為配合九龍灣車廠以全面營運模式 (Total Operations Management) 運作，該控制室於2003年第一季開始停用。由於該控制塔至今依然保存昔日初建的風貌，故有「冰封塔」的別稱。

九龍灣車廠屬港鐵系統中首個興建的車廠，主要為觀塘線列車提供停車、測試、洗車等工作，也負責將軍澳線、荃灣線、港島線和迪士尼線列車的大型維修、預防及糾正性設備維護和改裝等工作。當列車在正線上行駛了約兩個星期（即7,000至8,000公里行駛里數），維修團隊就會安排列車進行定期檢查。車廠還設有車務訓練中心，為車務人員、維修人員以及學徒提供技能實踐培訓。