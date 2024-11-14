心測｜他快要向你求婚了嗎？測你們的愛情距離修成正果還有多遠

愛情是兩個人的事兒，而婚姻就是兩個家庭的事兒了。



想要有好的結果肯定是需要雙方親友的祝福，但是影響愛情能夠修成正果的因素也有很多。想知道你們的愛情離修成正果還有多遠嗎？快來測一測吧！

你與另一半的關係達到哪個階段？測你們的愛情距離婚姻還有多遠（點擊放大瀏覽）▼▼▼

測一測你們的愛情距離步入婚姻還有多遠（IG@sbsdrama.official；01製圖）

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1. 你是不是一個缺乏安全感的人？

是→2

不是→3



2. 你是不是一個非常愛吃醋的人？

是→3

不是→4



3. 你能不能接受異地戀？

能→4

不能→5



4. 你是不是有很多前任？

是→5

不是→6



5. 你能不能主動融入他的朋友圈？

能→A

不能→6



6. 你是不是一個經常會查崗的人？

是→B

不是→7



7. 你能不能接受只有愛情沒有麵包？

能→C

不能→D



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答案解析：

A. 你們的愛情就快要修成正果了

你們有一定的感情基礎，更重要的是你們懂得互相尊重互相信任，能充分給予對方信任感，這是非常難得的。一個是你們的物質基礎足夠了，另一個就是你們都能得到雙方父母的認可，萬事俱備，只欠那股步入婚姻殿堂的東風了。

B. 你們的愛情暫時還不能修成正果

你是一個比較缺乏安全感的人，你會認為即使你的對象已經不是單身但是還會有很多人撲上來，所以你經常會查崗。但是你次數太頻繁，也會讓他感覺到厭倦以及你的不信任，時間長了都會對你們的愛情有影響，更別說修成正果了。

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C. 你們的愛情離修成正果還有一段距離

你們目前來說只是陷於愛情的甜蜜當中，愛情至上是你們目前的狀態，但是經過時間與生活的考驗，你就會發現只有愛情是不行的，沒有物質的加持這樣的愛情遲早會有問題，沒有麵包的愛情時間長了也會有這樣那樣的矛盾的。

D. 你們的愛情離修成正果還有很長一段距離

你們都認為有一定物質基礎的愛情才是最好的，所以現在你們都還沒有結婚的打算，而且你們現在也挺享受談戀愛的日子。你們兩個人都還在打拼，為兩個人的未來而努力，所以你們的愛情離修成正果還有很長一段距離。

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