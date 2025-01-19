日本動漫「努力型主角」Top.10　綠谷出久與鳴人竟然都輸了給他

「一生就要達成一個目標」是所有少年漫畫主人翁的共同命題，不過比起那一種設定之下的天才型主角，所到之處都輾壓各個反派和強敵，對於靠著後天毅力的「努力型主角」更能讓讀者帶入感情，隨著劇情進展而讓我們有著一步一步跟著主人翁成長的感動。



日本網站 goo 要針對最能跟他一起成長的「努力型主角」找來網友進行票選，誰才是最被推薦的青春感奮鬥主人翁呢？

日本動漫「努力型主角」Top.10

No.10 《Baby Steps ~網球優等生~》丸尾榮一郎

No.9 《閃電十一人》圓堂守

No.8 《Captain》谷口タカオ

No.7 《巨人之星》星飛雄馬

No.6 《第一神拳》幕之內一步

No.5 《排球少年！！》日向翔陽

No.4 《龍珠》孫悟空

No.3 《我的英雄學院》綠谷出久

No.2 《火影忍者》漩渦鳴人

No.1《灌籃高手》櫻木花道



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日本動漫「努力型主角」 No.10 《Baby Steps ~網球優等生~》丸尾榮一郎

No.10 《Baby Steps ~網球優等生~》丸尾榮一郎（cached2.static.festy）

日本動漫「努力型主角」 No.9 《閃電十一人》圓堂守

No.9 《閃電十一人》圓堂守（32.fc2.com）

身為雷門中學足球隊隊長的男主角，對於足球的熱情絕對不會輸給任何人的熱血少年，因此在小時候被叫作「足球笨蛋阿守」。但因為個性樂觀向前和重視朋友，這種的性格受到同伴十分深厚的信賴，在鐵塔浩人場的訓練毫不懈怠，不管在任何絕境保持著絕對不放棄的心情，許多人都因此被他所吸引。

日本動漫「努力型主角」 No.8 《Captain》谷口タカオ

No.8 《Captain》谷口タカオ（cs1.anime.dmkt-sp.jp）

日本漫畫家千葉亞喜生火紅的棒球漫畫作品，是日本知名的美職棒球選手鈴木一朗非常喜歡的漫畫，曾公開表示自己反覆看過整套漫畫幾十次。

日本動漫「努力型主角」 No.7 《巨人之星》星飛雄馬

No.7 《巨人之星》星飛雄馬（amazonaws.com）

日本動漫「努力型主角」 No.6 《第一神拳》幕之內一步

No.6 《第一神拳》幕之內一步（anime.dmkt-sp.jp）

日本動漫「努力型主角」 No.5 《排球少年！！》日向翔陽

No.5 《排球少年！！》日向翔陽（xuite.net）

身為烏野「最強的誘餌」，因為身高矮小時常被人小看，但日向擁有超群的反應、速度、彈跳力等能力，彌補了基礎技術和身高上的不足。

日本動漫「努力型主角」 No.4 《龍珠》孫悟空

No.4 《龍珠》孫悟空（cs1.anime.dmkt-sp.jp）

日本動漫「努力型主角」 No.3 《我的英雄學院》綠谷出久

No.3 《我的英雄學院》綠谷出久（tohoanimationstore.com）

不同於一般少年漫畫，綠谷是長著一張不起眼的臉的主人翁，有著遇上求助的人就會不自覺地飛奔救援的英雄氣質，為世界上 20% 的「無個性」者，因此比任何人都渴望當上英雄。

日本動漫「努力型主角」 No.2 《火影忍者》漩渦鳴人

No.2 《火影忍者》漩渦鳴人（naver.jp）

日本漫畫家岸本齊史走紅於全球的少年漫畫代表作，看著鳴人一路從忍者學校到成為火之國木葉忍者村的第七代火影，讓漫畫迷充滿了感動的回憶。

日本動漫「努力型主角」 No.1《灌籃高手》櫻木花道

No.1《灌籃高手》櫻木花道（eximg.jp）

井上雄彥漫畫中最知名的主人翁，櫻木花道因為對赤木晴子一見鍾情而加入籃球隊，從蠻幹的紅髮小子到成為湘北真正的絕殺武器，是所有漫畫迷的熱血青春回憶。

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