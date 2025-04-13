一圖檢測你是否「老鼠人」！00後鼠化3大特徵　5招擺脫陰暗生活

白天上班時總是無精打采，不想和任何人社交，一副生人勿近的樣子，但到了晚上就精神大爆發，一下班急著衝回家窩在沙發上，凌晨時間卻活躍於網路世界，如果以上症狀都是你每天的日常，那恭喜你就是一名合格的「老鼠人」！這一個概念不只代表著當代年輕人的現狀，更反映了大部份的年輕人對生活的無力感與頹廢情緒，快一起來看看屬於「老鼠人」的幾個特徵吧！



「老鼠人」這一個概念不只代表著當代年輕人的現狀，更反映了大部份的年輕人對生活的無力感與頹廢情緒。（unsplash@jannerboy62）

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一圖檢測你是否「老鼠人」！

首先，你可以先使用一張明亮的燈泡圖，初步測試身邊的朋友是不是「老鼠人」，如果他的第一個反應是回問「這是什麼」，那就代表他是人類，但如果他回覆你「？」，或是反問你怎麼這麼亮，那就代表他是老鼠人，因為老鼠人大都習慣較暗的環境，有一點畏光，並且生性多疑。

一圖檢測你是否「老鼠人」（unsplash@bikefreak999）

「老鼠人」是什麼？

泛指每天電量不足的低能量人群，每天一天亮被鬧鐘叫醒，像一隻小老鼠一樣擠上捷運，開啟疲憊的一天，長時間坐在電腦前工作，忙得暈頭轉向，卻只獲得了一筆微薄的薪水，除去各種生活開銷，積蓄所剩無幾，下班後也不想和任何人社交，只想躲回自己的小窩，躺在梳化上滑手機滑到半夜，沉溺於虛擬世界直到深夜，就像是被困在迷宮裡的小老鼠。

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當代「老鼠人」的三大特徵

特徵一、夜間活躍型生物鐘

白天困到精深委靡，每到深夜就開始報復性熬夜，抱著手機追劇、玩遊戲，或是食慾大爆發，點外賣宵夜來吃，同時還有外賣依賴症，廚房長期閒置，三餐都靠外賣解決，就像是夜間才出來覓食的老鼠。

特徵二、超強的環境適應力

職場透明人，對升職不抱期待但也不敢輕易辭職，在家總是蝸居生活，在房間囤積所有必需品，活動範圍不超過房間一公尺以外，不過遇到突發狀況卻能冷靜地解決問題，觀察力相當敏銳，發生衝突時會先旁觀。

特徵三、社交節能模式

聚會超過一定人數就會開啟不斷假笑的「省電模式」，戴著厚厚的社交面具，比起面對面交流，線上聊天反而更自在。

Z世代「頹廢又焦慮」的常態 擺脫老鼠人日常的5個方法

雖然「老鼠人」的生活模式看似非常頹廢，但這大多源自於當代年輕人敏感脆弱的心理，認為自己的存在無足輕重，對他人的評價和周圍環境變化相當在意，常用自嘲的方式緩解壓力，透露出一種矛盾樂觀的心態，內心渴望突破卻伴隨著許多負面情緒，這也充分反映了Z世代「躺平又焦慮」的消極心理，這個形容詞就是缺乏改變現狀動力的年輕人，對現實困境表達無奈的方式。

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如果你想逃脫陰暗的「老鼠人」生活，不妨嘗試在日常中做出以下這些調整。

一、認知重構

嘗試改變對自己的認知，不要將自己定義為「老鼠人」，可以多列出自己的優點，通過注重自身積極的一面，提升自我認同感。

二、直面恐懼

當面對現實時不要急著逃避，而是嘗試呼吸、放鬆身體、告訴自己這些都是正常的情緒反應，逐漸適應被眾人關注的感受。

三、建立社交關係

多踏出門尋找志同道合的夥伴，找到理解自己的人，互相鼓勵和支持，減少孤獨和自卑感。

四、設定與執行目標

制定一些可實行的小目標，一步步去達成，通過小小的成功增強自信心，改變對生活的無力感，慢慢走到「陽光」下。

五、外賣斷捨離

減少點外賣的機會，多自己動手煮飯。

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