日本流感｜醫生列流感2大原因可以迅速奪命！預防流感惡化2大關鍵

日本東京都政府周四（13日）發布流感疫情警報，稱病毒活動已達警戒級別，為16年來首次在11月發布疫情警報。東京都政府再次呼籲，市民應落實勤洗手、適時佩戴口罩等措施防控感染。早前劉榮幹醫生Dr. Rex就在其YouTube頻道上分析若流感有兩大病況，就可能有生命危險！



大S年初在日本也是流感併發肺炎離世.

早前劉榮幹醫生Dr. Rex就在其YouTube頻道「Dr Rex醫學幼稚園」中表示其實流感每年都有不少死亡個案，，但一般嚴重個案的年齡較為極端，「細過五歲、年齡大過65歲」，他更分析了流感可致死的兩個最可能原因。

第一大病況：肺部感染病菌導致肺積水

Dr. Rex表示最直接的原因是受感染後，細菌入肺，「令到個肺有過分嘅發炎」，若發炎情況比較嚴重，血液就會隨着血管流入肺內的肺氣泡，令肺部喪失呼吸功能，肺部衰竭引致死亡「肺氣泡本身係空氣，如果浸晒水，就會唞唔到氣」，整個過程可以相當快，幾日就可以奪命 。

而一些肺部的問題亦可因為流感引起，「另一樣嘢可以迅速致命叫Secondary bacterial infection（續發感染） 」，當流感病毒感染肺部之後，肺部功能受損，肺部抵抗力、防禦力下降，「病徵初頭流感，即係發燒、咳、骨痛，後尾會好返」，在相隔一至兩個星期之後，病菌有機會乘虛而入，令肺部發炎，有機會會突然氣促、發高燒，「咳啲好濃嘅痰出嚟、啲痰有血」、「照肺全部都係『影』」，代表肺積水，填滿了肺內的肺氣泡，「呢個死亡率都係極端高」。DR Rex亦補充表示，死亡個案所感染的細菌多為有抗藥性的金黃葡萄球菌，「變咗更加難醫，普通抗生素都控制唔到」 。

資料圖片

第二大病況：流感引致併發症

Dr Rex表示流感可以引發不同併發症，在台灣和日本感染流感個案中，除了有機會引發腦部組織壞死，「引發腦膜炎又有啦，腦本身發炎都有」，同時亦有機會引發吉巴二氏症，會令肌肉無力，引起神經系統發炎。而如果患者本身有長期病患，例如心臟病，患上流感亦有機會令心臟問題加劇，甚至引發心臟病發而導致死亡。

Dr Rex亦給予兩大建議預防流感，第一可以到診所打流感預防針，建議小朋友、65歲以上長者、孕婦及有長期病患要提早打針，幫助減低感染機會，以及減低因感染之後引發併發症的死亡機會，「針嗰方面都幾安全下，就唔需要太擔心」。而其次就建議患者感染後盡早吃藥，現時流感藥主要預防細菌複製，防止流感細菌騎劫身體細胞複製病菌，因此建議在發現病徵的48小時內吃藥 ，「遲咗食啲細菌已經複製到個腦度、個肺度，咁你再食藥已經太遲，因為已經過咗複製嗰段最關鍵時間」。