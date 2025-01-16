天后未婚產子　資深主持疑誤漏口風揭生父身份「他」5字回應

謝金燕育有一子，因日前利菁在節目脫口小孩生父的身份，再度掀起熱議，由於謝金燕保密到家，現年28歲兒子生父身份成謎，先前曾被爆料是楊宗憲，但白冰冰則說「楊宗憲以前就鄭重否認」。



【圖輯】點圖放大看更多謝金燕靚相👇👇👇

+ 24

謝金燕育有一子，因日前利菁在節目脫口小孩生父的身份，再度掀起熱議。（IG@jeanniehsieh___bbb）

利菁提到謝金燕小孩的爸爸也讓她猜很久，接著表示：「我有答案了啦，我知道是誰。」（IG@jeanniehsieh___bbb）

利菁跟沈玉琳主持東森節目《后宮歐買尬》，日前受訪聊到鬼鬼未婚生女，利菁提到謝金燕小孩的爸爸也讓她猜很久，接著表示：「我有答案了啦，我知道是誰。」講出人名後全場驚呆，她看到眾人反應還納悶：「我以為已經公布了耶！」沈玉琳不敢再出聲，直呼「我真的不知道」，利菁當下隔空和謝金燕道歉滅火，事後又在社群發文致歉：

「我會回家唸佛經。」



【相關圖輯】35歲女星身世極坎坷 未成年出道賺錢養家 曾被媽媽打到入醫院（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【圖輯】點圖放大看更多鬼鬼IG靚相👇👇👇

+ 19

而先前楊宗憲被爆是謝金燕兒子的生父，白冰冰表示楊宗憲跟她說「保證不是我」，她說：

「我在鄭進一演唱會後台又問他，我說你老實說，小燕的兒子跟你有沒有關係，他說真的不是他，我也相信他不會跟我說謊。」



台語歌手楊宗憲被傳是謝金燕兒子的生父。（Youtube截圖）

台語歌手楊宗憲被傳是謝金燕兒子的生父。（唱片封面）

台語歌手楊宗憲被傳是謝金燕兒子的生父。（唱片封面）

另外，豬哥亮生前透露謝金燕哥哥謝順福知道小孩的生父，謝順福8年前被爆直指孩子生父是楊宗憲，當時謝順福透過簡訊向媒體表示，除了謝金燕外，沒人知道孩子的父親是誰，所有人說的都是八卦與猜測，不再做任何回應。

台灣資深主持人利菁。（FB@利菁）

延伸閱讀：

「黑暗榮耀」車珠英全裸露點畫面曝光！劇組證實：是本人

才剛辦婚禮不到1個月！ 愛雅和老公突大動作鞠躬道歉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】