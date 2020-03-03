網民眼中香港10大膠人　假膠第四　Top 1總有個响左近│數據分析

開罐
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香港地最出名嘅最多人用嘅潮語，莫過於一個字「膠」！呢個字，最初喺香港網路文化始祖，「高登」論壇發展揚光大，直至而家香港人個個都識用。「膠」、「硬膠」，都係諧音一個粗口字，相信大家讀落都知喇。呢種「硬膠文化」一直發展到今時今日，已經有好多演變，話一個人「膠」，都有好多種唔同嘅「膠」法。當我哋對某件事太過痴迷執著，好容易就俾人形容做「膠」，係負面形容詞嚟。你又知唔知有幾多種「膠」？今日就等DailyView用網路大數據話你知，最多香港網民話嘅「膠人」係邊10個喇！

「左膠」泛指空談社會主義，滿口理想而無視現實情況的人。（示意圖／Upslash@popnzebra）

DV小教室：網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測、爬梳港澳地區近萬個網站、頻道，其中包括新聞頻道、各大討論區、FB、IG以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路posts和comments ，數值愈大代表主題項目的討論度愈高。

左膠右膠你就聽過啦，飛機膠你又聽過未？數據分析10大常見網路膠人（點圖放大▼▼▼）

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年02月17日至2020年02月16日。網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『網民討論度最多的膠人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。

膠人膠事，本地文化。（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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