家人病危該食保健品嗎？重症科醫生曝4大致命風險：勿亂喝滴雞精

每當家人病倒、身體變得虛弱，不少人都會想盡辦法為其「進補」，希望幫他們補充元氣和力氣，加快康復。不過，有胸腔重症科醫生提醒，並非所有病人都適合補身，有1類病人若胡亂服用保健品，分分鐘非但沒有幫助，更有可能加速器官衰竭，甚至死亡！



《On Call 36小時》劇照

近日，台灣胸腔重症科醫生黃軒在個人Facebook發布貼文分享，曾有一位老年病患已進入生命末期，意識模糊、腎功能惡化，血壓亦需靠藥物維持。其女兒見他身體逐漸虛弱、甚麼都吃不了，便希望餵他喝滴雞精，以此為他補充一點力氣，對抗病魔。

台灣胸腔重症科醫生黃軒 （黃軒醫師 Dr. Ooi Hean FB圖片)

黃醫生表示，他完全理解病人家屬的心情，作為家人，不但害怕失去，最怕的是自己是否「少做了些甚麼」。但他指出，並非每一位病人都適合進補，當身體狀況已到「病危」階段的病人更應避免進補。他表示，病危病人的身體「已經不是平常的身體」，胡亂進補很有可能弄巧反拙，並出現以下4大風險：

1. 肝腎功能已衰竭：盲目服用滴雞精與高劑量維他命恐致毒性積聚

AI生成

病危病人的身體器官，尤其是肝臟和腎臟，大多已處於衰竭或極度虛弱的狀態。坊間認為能夠增加元氣的保健品，例如高劑量維他命、人參、靈芝、滴雞精等，對他們而言反而會成為負擔。由於保健品大多需要經肝腎代謝，強行進補只會增加器官額外負擔，甚至加速衰竭。

2. 藥物交互作用風險：補品成分恐干擾升壓劑與鎮靜止痛藥效

醫生表示，大多數病危病人都正接受多種藥物以維持生命及舒緩不適，例如鎮靜止痛劑、抗凝血藥、升壓劑等。而保健品中的成分有機會與藥物產生交互作用，從而降低藥效，甚至引致難以預測的嚴重副作用。

3. 吞嚥反射功能喪失：強行喂食膠囊或液體極易引發吸入性肺炎

病危病人的吞嚥反射通常較差，甚至意識模糊，處於半昏迷狀態。若強行餵食膠囊、錠劑或液體保健品，容易引發嗆咳，嚴重可導致吸入性肺炎，增加致命風險。

《白色強人2》劇照

4. 醫療目標轉型：從追求延命營養轉為安寧舒緩

於病危階段，治療和照護的核心目標已由「追求延命、補充營養」轉為「減輕痛苦、安寧與舒適」。進食保健品非但不能逆轉或延緩器官衰竭，反而有可能增加患者身體上的痛苦。

那作為身邊的親友，我們可以做些甚麼？黃醫生表示，對病患而言，比起再多保健品，他們更需要的是「舒適與陪伴」，家屬可以為病人做以下4件事：

AI生成

臨終安寧照護4大實用技巧 比保健品更珍貴

1.諮詢主診醫生

黃醫生表示，若想讓病人進食某種特定的營養保健品，應先詢問主診醫生，切忌自行餵食。

《機智住院醫生生活》劇照

2.進行口腔護理

病危病人大多以口呼吸，長時間張口會令口腔乾燥不適。家屬可用棉花棒沾溫水或冰水，輕輕濕潤嘴唇及口腔，讓他們感到更舒適。

3.翻身和按摩

除了口腔護理，家屬亦可協助病人定時翻身，並輕輕按摩手腳，或塗抹身體乳，舒緩身體繃緊與乾燥。

4.多些陪伴和告別

黃醫生表示，相比起身體上的補充，心靈上的支持更為重要。在病人身旁輕聲說話、表達感謝與愛，甚至道歉與道別，才是對病患最重要的「大補丸」。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean （內容獲授權轉載）