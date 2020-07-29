減肥｜2NE1 Dara連續11年維持40公斤　激瘦身材全靠這3大秘方

開罐
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前韓國人氣女團 2NE1 成員 Dara ，除了具有超強的唱跳實力以及主持、戲劇演藝功力以外，她童顏臉蛋搭配纖幼體態，更是讓時下女孩羨慕不已！但也因為體態過於完美，經常被人誤解為天生瘦的她，近日終於在節目上公開「11 年維持 40 公斤」的訣竅，到底她是如何辦到的呢？一起往下看下去吧！

今年36歲的Dara身型與容貌仍如少女一樣，是韓國明星中有名的「童顏女神」！（點擊大圖睇睇）▼▼▼

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身高 162 公分的 Dara，出道至今身材一直都沒有改變過，完美肌群、纖腰搭配筆直長腿，相信許多人都想擁有這般完美身材，而現年已經 36 歲的她，不僅維持 11 年將體重控制在 40 公斤上下，整體外型也依舊保持在少女狀態，時隔多年的體態秘方終於曝光，趕緊往下抄筆記去吧！

點擊大圖睇睇Dara的不老秘方▼▼▼

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看完 Dara 維持體態的秘訣後，是不是對她的自律習慣感到敬佩呢？與其羨慕別人的身材，倒不如趕緊跟隨別人的腳步，養出健康體態吧！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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