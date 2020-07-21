新冠肺炎留家抗疫感鬱悶？專家教減壓4招　DSE放榜帶這物品能抗壓

新冠肺炎持續肆虐，本地確診數字錄得逾百宗，創單日新高。疫情第三波來勢洶洶，不少市民都留家抗疫，但在宅在家太久，少不免感到鬱悶。日本綜藝節目《ホンマでっか!?TV》請來各路專家，向大家分享留家抗疫減壓貼士！

日本綜藝節目《ホンマでっか!?TV》請來各路專家，向大家分享留家抗疫減壓貼士！（日本綜藝節目《ホンマでっか!?TV》截圖）

留家抗疫不能外出，感到鬱悶？在家工作壓力反而更大？無法與朋友聚會見面，有點自閉的感覺？日本綜藝節目《ホンマでっか!?TV》請來各路專家，向大家分享留家抗疫減壓小貼士！想舒緩在家工作的壓力？首先移動工作桌吧！

心理學家植木理惠指，想舒緩在家工作的壓力？移動工作桌至窗前，多看看窗外景物可以緩解壓力喔！（日本綜藝節目《ホンマでっか!?TV》截圖）

心理學家植木理惠指，長期待在白牆的空間裡，會容易讓人精神崩潰！長此下去會增加患上抑鬱症的風險。想舒緩在家工作的壓力？移動工作桌至窗前，多看看窗外景物可以緩解壓力喔！不用說都知道這招？那麼你又知道以下這個自戀小動作，原來也是減壓好辦法嗎？明天DSE放榜同學們，口袋不妨袋著這件小物，也計能幫大家舒緩緊張的情緒喔！

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不論在Facebook、連登，甚至微博，都有網民指Home Office 比在辦公室工作更辛苦，因為跟同事的交流很少，很多東西都會產生誤會，更重要的是，老細們都會假設他們是全天候上班，有開工冇收工。看來打工仔的心聲，是不分地域的。

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