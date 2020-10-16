日本坊間流傳一種聲稱不用節食，只要一日三餐都食肉類便能瘦的「全肉減肥餐單」，對喜歡無肉不歡的食肉獸來說，簡直是天大喜訊。不過...這份極端餐單又有甚麼「副作用」？有日本電視節目為了求證，邀請一位藝人試試連續3天只吃煎牛扒，最後的體重變化竟然讓醫生傻眼！

吃肉就會瘦，世上真的有這麼幸福的事嗎？日本節目《それって！実際どうなの課》為了造福一班想減肥的「食肉獸」，找來搞笑藝人川合正悟測試「3天全肉減肥餐單」，連續3日由朝到晚只吃煎牛扒，總共吃了6公斤牛肉，攝取了近18000卡路里！

節目組記錄了川合在實驗期間的體重變化，最後結果超驚人，就連醫生也表示難以置信！不過，這種減肥餐單過於極端，專家建議普通人不要亂試，減肥最緊要有均衡飲食和適量運動。

👇👇👇點擊圖片看實測結果及專家解說😲🥩👇👇👇

+ 23 + 23 + 23

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本男生票選10種最討厭的女生 整容只排第7位

相信不論是男生或女生，都希望在異性心中留下好印象，尤其是想找對象發展的單身女性。吸引異性的第一步，首先要避免成為男生眼中「討人厭」的女性！有日本網站對多位男生進行調查，讓他們票選出10種最討厭女生的特徵，其中拜金和整容都有上榜，快看看自己有沒有「中地雷」吧！

👇👇👇點擊圖片看日本男生最討厭的10種女生😖😖👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

觀看全文：日本男生票選10種最討厭的女生 整容只排第7位、榜首人見人憎？