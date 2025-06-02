吃不到的葡萄是酸的？ 甜檸檬效應更可怕！ 過度樂觀反傷心理健康

我們生活中一定會遇到一些挫折，但每個人處理情緒的方式大不相同，有些人會消極地看待生活中的困境，減緩自己的失望感；也有一部份人看似樂觀面對，實際自我催眠，兩種都是為了減少內心的失落，也就是「酸葡萄」和「甜檸檬」心理。



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什麼是酸葡萄心理？

酸葡萄心理源自於《伊索寓言》的《狐狸與葡萄》，故事講述一隻狐狸想吃藤蔓上看起來肥大甜美的葡萄，但因為葡萄太高了，狐狸無論如何都搆不著，最後只好放棄，但卻說是因為葡萄一定很酸，所以才沒有人要摘。

狐狸最後的想法是一種自我安慰的表現，當人們沒有達成目標的時候常會把問題推到其他人事物上，並將自身行為合理化，「吃不到葡萄說葡萄酸」也是許多人對酸葡萄心理最直接的解釋。舉日常中的例子，一位沒有獲得自己理想實習的學生說服自己：「主管肯定沒有眼光，不敢錄用高學歷的學生，他損失大了！」以批評、抱怨的方式紓解內心的失望，並認為是目標「不夠好」。

什麼是甜檸檬心理？

甜檸檬心理源自「認知失調理論」（Cognitive Dissonance Theory），當行為和想法出現矛盾時，為了化解心理所產生的不安，人們會調整自己的認知，合理化自己的行為及得到的結果，與酸葡萄心理一樣是防衛機制的心態。

雖然甜檸檬心理也是以平復內心情緒為目的，但思考方式與酸葡萄心理截然不同。「酸葡萄」習慣以貶低目標的價值來化解挫折感；「甜檸檬」思考方式則較正面，透過肯定自己的價值平衡挫敗感，並且說服自己正向思考。

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例如同樣一位錯過寶貴實習機會的實習生，在甜檸檬心理下可能會這樣思考：「其實這份工作要常常加班，也很辛苦，就算錄取了也可能會跟想像的不一樣，而且每次失敗都是經驗，下次一定能表現更好。」以正向、樂觀心態將失敗轉為動力。若以《狐狸與葡萄》的故事比喻，甜檸檬心理就像狐狸找不到食物，只看到地上的檸檬並且以此解渴，還說檸檬是甜的。

甜檸檬看似正向 其實比酸葡萄更可怕

酸葡萄心理雖然偏向負面、「見不得別人好」，但能認知到自己沒有達成目標的事實，批評的心態能宣洩情緒；甜檸檬則是相反的心態，看似正向的想法可能展現在各種情境，例如：隨著科技發展、社群的流行，我們能常常看到別人光鮮亮麗的生活，反而鮮少看到挫折和負面的情緒，漸漸沉溺在樂觀積極的情緒中，迴避負面思想，長時間來看是相當不健康的狀態。不正視內心的想法不僅對心理健康沒有幫助，也可能與職場或人生目標擦肩而過。

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