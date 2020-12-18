性愛冷知識｜陰莖識轉彎？5件關於小弟弟的事　變大關鍵原來是？

作家湯姆希克曼(Tom Hickman)在他撰寫的書籍裡，稱陰莖為「上帝粗心大意的塗鴉作品」。除此之外，也有很多人投入陰莖的研究，包括從歷史角度探討，社會標準認定的形狀，長度與寬度，以及相關的迷思等，而目前已經有很多相關研究成果、文章，陸續刊載、出版。或許您可能認為自己對陰莖非常了解，但下列5件事，絕對超乎想像，讓您驚呼連連。

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1. 史上最大的陰莖

陰莖一般長度大約是7.6公分(約3英吋)，當血液在陰莖快速充滿，呈現完全勃起狀態時，它的長度大約介於13.5公分~ 19.5公分。到目前為止，記錄最大的陰莖長度是40.5公分。不過，請男性不要太過於在意這個長度的絕對值，因為科學家已經證實，陰莖大小並不是性行為過程中最重要因素；而是要能夠營造浪漫美好氣氛，伴隨溫柔愛撫技巧，讓男、女雙方都放鬆、有安全感。

2. 性愛太猛烈陰莖會折斷

一份2002年的研究報告顯示，男女性愛時採取正常體位(Missionary，又稱為傳教士體位)，也就是男生趴在女生身上，女方雙腳張開的一種姿勢，男生的陰莖，會變得像回力鏢一樣彎曲。這或許聽起來有些荒唐，但這是千真萬確的情況。此外，請您要注意的是，性愛過程中如果過於激烈，陰莖是會折斷的。

由於陰莖並沒有骨頭，當它折斷時，是指強力彎曲而導致斷裂。陰莖折斷時，會有強烈疼痛感、低沉的破裂聲，原本堅挺的陰莖會快速萎縮，血液流向周圍組織。折斷後的陰莖，會有明顯局部裂口，因為陰莖無法自行回復原來形狀，要立即用涼水浸泡的毛巾冷敷，減少充血、出血，同時將陰莖取高位，讓血液能夠回流，並且馬上就近到醫院接受醫師治療。曾經發生過的真實案例是，男性勃起時，不小心從床上跌落，結果折斷陰莖。很多時候，陰莖折斷並不需要太多複雜的治療程序，因為陰莖沒有骨頭，多半都會自行痊癒。必要時，醫師會用夾板固定陰莖，同時吩咐傷者6星期內，不要從事過度激烈的運動。

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3. 精液的熱量不高

精液含有的卡路里，與1份菠菜的卡路里相同，大約是1~7卡路里。精液的成分有：水、酵素(Enzyme)、檸檬酸(Citric acid)、果糖(Fructose)、胺基酸(Amino acid)。簡單的說，精液富含營養素，但不在可食用清單上。

4. 腳的大小與陰莖大小沒有關係

關於腳的大小與陰莖大小有關聯的傳說，都只是一般人的迷思而已，沒有任何科學證據，顯示它們雙方有直接關係。男性的體重、身高、腳與手的大小，甚至頭部的大小，都無法透露本人陰莖的大小如何。研究結果顯示，較小、且鬆弛軟弱的陰莖，在性愛過程中，會比較大、鬆弛的陰莖，變得更粗大。

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5. 身體狀況會影響陰莖的健康

如果男性有不良的生活習慣，如：抽煙、飲酒過量，或運動不足，那很可能他的陰莖也會失去活力，表現欠佳。研究結果顯示，良好睡眠與充分運動，有助於提升男性體內睾固酮(Testosterone)濃度。此外，值得注意的是，抽煙會防礙勃起功能，並且使陰莖變短。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：關於陰莖5件有趣的事！男生們要當自強】