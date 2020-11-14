台網紅6分鐘虐腹操YouTube熱傳　2個月減6KG新手都啱｜BetterU#62

台灣健身網紅YouTuber兼作家劉雨涵（May）曾就水腫問題為各大網民提供快速消腫的方法，當中提到除了在飲食和飲水習慣上要有一定的轉變外，其實運動同樣重要！最理想當然是到健身室利用器材進行各種訓練，不過對於新手來說，別說到健身室，連開始培養運動都成問題吧！因此May在其YouTube頻道亦不少提案給大家，讓大家輕鬆入門！

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我齋啡妹妹會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

May一向為網民提供各種運動及健康飲食建議。（Instagram@may8572fit）

May除了健身教學影片外，亦有一些在家亦能做到的運動影片。當中一套只需6分鐘的腹肌運動便相當適合新手們，May更表示雖然此套運動是為初學者設計，但強度還是有的！而且運動時各動作之間並不設休息時間，對新手來說有一定的挑戰性！

有網民就曾表示自己膝蓋狀況不太好，但仍能應付這套運動，就算只做前半段的運動（做兩次），效果亦不錯，約兩個月便減了6公斤！大家不妨一試！不要因為迎接冬天而偷懶！May更有給大家每個動作的注意位！👇👇👇點圖即睇6分鐘新手腹肌運動要點做👇👇👇

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以上內容獲May Fit授權《開罐Opener》分享，可以點擊連結參考更多

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同場加映：網民集思16招地獄慳錢法💰

香港存款保障委員會（存保會）連續第三年進行香港人儲蓄「安全感」指標調查，訪問了1000名18歲或以上的香港人，結果發現67%受訪者表示有儲蓄習慣，每人每月平均儲蓄金額約7,000港元。話雖如此，但對於收入不多的學生或社會新鮮人來說，要在家用和各項雜費之外再儲7,000元或許並非易事。究竟為了儲錢，除了坊間的各種儲蓄法，還有甚麼「旁門左道」可以做？不妨參考網民們對於儲蓄的各種極端方法，看看你能否做到！👇👇👇

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