心肌梗塞年輕化！28歲男深夜玩手機突發胸痛　揭5大傷心壞習慣

很多人都認為如果膽固醇出現問題，對心血管都會造成影響，但原來部份生活習慣才是影響心血管健康的元兇，連熬夜玩手機都會有影響？近日就有位醫師指出，膽固醇正常並不代表心血管絕對健康，就算膽固醇檢測正常仍會有心肌梗塞的風險，而改善生活習慣就是逆轉這個危機的重中之重。



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黃軒醫師在其Facebook社交平台曾以「膽固醇正常，就不會血管硬化阻塞了嗎？」為題發文分享，表示如果生活習慣正常，50歲以後心血管終身風險大概為10%至20%，但反之如果有抽煙、飲酒或有慢性病而不控制，即使膽固醇正常，血管硬化阻塞的機會仍高於50%，意指膽固醇正常雖然可以減低心血管疾病的機會，但並不是零風險，更並不代表不會血管硬化阻塞。

而一些看似無害的日常習慣，其實正是心血管疾病的元兇，會悄悄地「搞砸」你的免疫系統，醫師就提醒有以下五大極易中招的生活習慣，一旦養成便會讓身體長期處於慢性發炎的狀態，大大增加心肌梗塞的風險。

1. 熬夜滑手機

如果長期睡眠不足，尤其是長期熬夜，會讓身體無法得到充分休息，免疫系統自然就「當機」了！

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2.三餐不定、吃得急又甜

三餐吃飯時間不定時，飲食不規律、攝取過多精緻糖分，會導致血糖快速波動，進而引發身體的發炎反應。吃太快也可能造成消化不良，進而影響腸道健康。

3.久坐少動

缺乏運動會讓新陳代謝變慢，血液循環不良，這也是慢性發炎的溫床

4.情緒壓力大

長期處於高壓狀態，身體會分泌壓力荷爾蒙，進而抑制免疫功能，加劇發炎。

5.腸胃不適、便秘、胃脹氣

腸道被稱為「人體第二大腦」，腸道菌群失衡會直接影響免疫系統的穩定性。

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慢性發炎反應會讓血管內壁受損，進而促使膽固醇堆積，根據2025年發表在《Cells》期刊上的一項突破性研究指出，動脈粥狀硬化不僅是膽固醇堆積的問題，免疫系統的過度反應才是關鍵，當免疫系統長期處於備戰狀態，就會導致全身性的慢性發炎，形成危險的動脈粥狀硬化斑塊，大大增加了心肌梗塞的風險。

除了免疫系統的內亂，導致身體慢性發炎外，血管本身健康的細胞也有機會會因為壓力而「變節」，在發炎的壓力下，血管細胞會發生表上的轉變，可能變成危險的「泡沫細胞」或「骨化細胞」，甚至分泌大量膠原蛋白，讓斑塊變得又硬又脆，大大增加了斑塊破裂的風險！黃軒醫師提醒如果想要對抗慢性發炎，重新找回血管的健康與活力，建議在以下的5個生活習慣上入手。

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1.每天一杯優格

優格富含益生菌，有助於平衡腸道菌群，為你的免疫系統「加滿油」！

2.吃飯多咀嚼幾下

放慢進食速度，幫助消化，減輕腸胃負擔。

3.晚上提早睡30分鐘

醫師提醒別小看這30分鐘，能讓你的身體得到更多休息，修復受損的細胞。

4.飯前先吃蔬菜

蔬菜富含膳食纖維，有助於穩定血糖，減少發炎反應。

5.每週快走三次

簡單的快走運動就能促進血液循環，為血管注入活力

資料來源：抬頭胸腔暨重症專科-黃軒醫師 （獲授權轉載）

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